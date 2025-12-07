Uzmanlar yanıtladı: Tahta kaşıkla yemek yapmak güvenli mi?

Silikon ve plastik mutfak gereçleri yaygınlaşsa da tahta kaşıklar hâlâ mutfaklarda yerini koruyor.

Hem dayanıklı hem de çevre dostu olarak görülen bu klasik gereçler, mutfak ekipmanı üreticileri ve şefler tarafından vazgeçilmez görülüyor. Ancak tahta kaşıkların hijyen konusunda zaman zaman tartışma yaratması, uzmanları açıklama yapmaya sevk ediyor.

Tahta kaşıkların güvenli olup olmadığı sorusu gıda güvenliği uzmanların alanı.

Euronews'in haberine göre Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi’nden gıda güvenliği araştırmacısı Prof. Ben Chapman, Martha Stewart'ın internet sitesine yaptığı açıklamada bugüne kadar ahşap kesme tahtaları veya kaşıkların gıda kaynaklı hastalıklara neden olduğuna dair herhangi bir vaka bulunmadığını söyledi.

Chapman’a göre ahşap, gözenekli yapısı sayesinde yüzeydeki suyu ve bakteriyi içine çekiyor; bu süreçte bakterilerin gelişmesini engelleyen bir ortam oluşuyor. Bitkilerin doğal olarak ürettiği antimikrobiyal maddeler de ahşapta varlığını sürdürüyor.

"Doğru şekilde kurutulmalı"

Öte yandan uzmanların altını çizdiği en kritik nokta, ahşap gereçlerin doğru şekilde kurutulması.

Yıkanan kaşıkların en az 24 saat açık havada tamamen kuruması gerekiyor.

Aksi halde nem, bakterilerin hayatta kalması için uygun bir ortam sağlayabilir.

Chapman, tahta kaşıkların yukarı bakacak şekilde kurumaya bırakılmasını ve kesme tahtalarının hava alacak biçimde dik konumda tutulmasını öneriyor.

Ne zaman değiştirilmeli?

Zaman içinde çatlayan, ayrılan veya üzerinde koyu renkli lekeler oluşan kaşıkların ise değiştirilmesi gerekiyor.

Gıda bilimci Bryan Quoc Le ve NEHA Gıda Güvenliği Programı Başkanı Darin Detwiler, HuffPost'a verdikleri röportajda, çatlakların mikroorganizmaların yerleşip temizlenmesini zorlaştıran boşluklar yarattığını belirterek bu tür gereçlerin mutfaktan uzaklaştırılmasını tavsiye etti.

Nasıl yıkamalı?

Tahta kaşıkların bakımı konusunda uzmanlar sıcak su ve sabunla yıkamanın yeterli olduğunu, bulaşık makinesinin ise ahşabı çatlatabileceği için önerilmediğini belirtiyor.

Ayrıca kaşıkların zaman zaman gıda sınıfı mineral yağla yağlanması, çatlama ve kurumanın önüne geçiyor. Aşındırıcı kimyasallar ve çamaşır suyunun ise ahşabın emici yapısı nedeniyle kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor.