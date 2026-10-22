Vertigo yaşam kalitesini düşürmesin! Uzmanından altın değerinde öneriler

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Vertigo, ani dönme hissi ve dengesizlik nedeniyle günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyebilen bir sağlık sorunudur. Özellikle tekrarlayan ataklar yaşayan kişilerde yürümek, merdiven kullanmak, araç sürmek ve günlük işleri gerçekleştirmek zorlaşabilir. Vertigo hastalarının yaşam alışkanlıklarını doğru düzenlemesi, düşme ve yaralanma riskinin azaltılması açısından önem taşır.

Dr. Odyolog Emel Uğur, vertigo şikâyeti bulunan bireylerin öncelikle baş dönmesinin nedenini öğrenmesi ve günlük yaşamlarını bu doğrultuda düzenlemesi gerektiğini, her vertigo türünün farklı özellikler taşıması, alınacak önlemlerin de kişiye özel olmasını gerektiğinin altını çizdi.

Ani hareketler sırasında dikkatli olunmalı

Özellikle pozisyonel vertigo hastalarında ani baş hareketleri kısa süreli dönme ataklarını tetikleyebilir.

Yataktan kalkarken önce oturur pozisyona geçmek, baş dönmesi hissinin geçmesini beklemek ve ardından ayağa kalkmak düşme riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Baş dönmesinin aktif olduğu dönemlerde yüksek yerlere uzanmak, merdiven kullanmak veya dengesiz zeminlerde yürümek riskli olabilir.

Bununla birlikte hareketlerden sürekli kaçınmak doğru bir yaklaşım değildir.

Uygun hastalarda kontrollü hareket ve vestibüler rehabilitasyon, denge sisteminin yeniden uyum sağlamasına yardımcı olur.

Düzenli uyku ve yeterli sıvı tüketimi şart

Yetersiz uyku ve düzensiz yaşam alışkanlıkları, bazı vertigo türlerinde belirtilerin şiddetlenmesine katkıda bulunabilir.

Özellikle vestibüler migren hastalarında düzenli uyku saatlerinin korunması ve uzun süre aç kalınmaması faydalı olabilir.

Yetersiz sıvı tüketimi ise tansiyon düşüklüğü ve sersemlik gibi farklı baş dönmesi şikâyetlerini artırabilir. Bu nedenle günlük sıvı ihtiyacının karşılanması ve dengeli beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesi genel sağlık açısından önem taşır.

Vertigo hastaları nasıl beslenmeli?

Beslenmeye yönelik öneriler, vertigonun nedenine göre farklılık gösterebilir.

Ménière hastalığı bulunan kişilerde hekim tarafından tuz tüketiminin düzenlenmesi önerilebilir.

Vestibüler migren hastalarında ise kişisel olarak belirlenen beslenme tetikleyicilerinden kaçınmak, atak yönetimine katkı sağlayabilir.

Kafein veya belirli yiyeceklerin bütün vertigo hastalarında aynı etkiyi oluşturmadığı unutulmamalıdır.

Hastaların gereksiz ve aşırı beslenme kısıtlamaları yerine kendi sağlık durumlarına uygun önerileri takip etmeleri daha doğru bir yaklaşımdır.

Vertigo hastaları araç kullanabilir mi?

Aktif vertigo atağı sırasında araç kullanmak, hem hasta hem de diğer kişiler açısından ciddi güvenlik riski oluşturabilir.

Ani dönme hissi, göz hareketlerinde bozulma ve denge kaybı sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilir.

Tekrarlayan veya öngörülemeyen vertigo atakları bulunan bireylerin araç kullanma uygunluğunu takiplerini yapan hekimle değerlendirmeleri önemlidir.

Aynı şekilde yüksek yerlerde çalışmak, ağır makine kullanmak veya dikkat gerektiren tehlikeli işlerde bulunmak da özel önlem gerektirebilir.

Düşme riski nasıl azaltılır?

Vertigo hastalarında güvenli yaşam alanlarının oluşturulması önemlidir.

Özellikle ileri yaşta bulunan veya yürüyüş sırasında dengesizlik yaşayan kişilerde ev içi düşme riskini azaltacak düzenlemeler yapılabilir.

Kaygan zeminlerin önlenmesi, gece aydınlatmasının sağlanması, sabit tutunma noktalarının oluşturulması ve yerde takılmaya neden olabilecek eşyaların kaldırılması güvenliği artırabilir.

Denge problemi belirgin olan bireylerde uygun yürüme yardımcılarının kullanımı da değerlendirilebilir.

Her hasta vertigo egzersizleri yapabilir mi?

Vestibüler rehabilitasyon egzersizleri bazı vertigo ve denge bozukluklarında faydalı olabilir. Ancak her egzersiz her hastaya uygun değildir.

Örneğin kristal kaymasına bağlı vertigoda kanal yeniden konumlandırma manevraları ön plandayken vestibüler fonksiyon kaybında farklı egzersiz programları uygulanabilir.

Bu nedenle internet üzerinden edinilen egzersizlerin tanı olmadan uygulanması yerine uzman değerlendirmesiyle planlanan programların tercih edilmesi gerekir.

Vertigo hastaları ne zaman doktora başvurmalı?

Şiddetlenen, tekrarlayan veya günlük yaşamı önemli ölçüde engelleyen vertigo atakları değerlendirilmelidir.

Özellikle baş dönmesine yeni gelişen konuşma bozukluğu, kol veya bacakta güçsüzlük, çift görme, şiddetli baş ağrısı ya da yürüyememe eşlik ediyorsa acil tıbbi yardım alınmalıdır.

Vertigo ile birlikte ani işitme kaybı yaşanması da gecikmeden değerlendirme gerektirir.

Vertigo hastalarının günlük yaşamda dikkatli olması kadar doğru tanı ve tedavi sürecini takip etmesi de önemlidir. Kişiye özel önlemler, uygun rehabilitasyon uygulamaları ve düzenli takip sayesinde denge sorunlarının günlük yaşam üzerindeki etkisi azaltılabilir.