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Veteriner Hekim Yıldız, başlattığı sosyal sorumluluk projesine destek bekliyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde hizmet veren Veteriner Hekim İsmail Yıldız, 100 sokak köpeğinin iç ve dış parazit ilaçlarının yapılması, kuduz aşılarının uygulanması ayrıca mikroçip uygulama ve pasaport işlemlerinin ücretsiz olarak karşılayacağının belirterek meslektaşlarından sosyal sorumluluk projesine destek beklediğini bildirdi.

Haber Merkezi
İHA
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Veteriner Hekim Yıldız, başlattığı sosyal sorumluluk projesine destek bekliyor
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Veteriner Hekim İsmail Yıldız başlattığı proje ile 100 sokak hayvanı için yapacakları uygulamalardan ücret almayacak. Projesini hayata geçirdiğini ve bu konuda bütün veteriner hekimlerden destek beklediğini belirten İsmail Yıldız, “Son günlerde Hayvanları Koruma Kanunuyla ilgili değişiklik meclisten geçirildi. Bizler hayvansever veteriner hekimler olarak ne yapabiliriz, sokakta yaşayan bu masum canlıları nasıl kurtarabiliriz diye düşündük. Veteriner kliniği olarak da bir karar verdik. Can dostlarımızın ölmemesi için sahiplendirmeyi teşvik etmemiz gerekiyor. Planladığımız sosyal sorumluluk projesi ile sokak hayvanlarımızın iç dış parazit ilaçlarının yapılması, kuduz aşılarının uygulanması ayrıca mikroçip uygulama ve pasaport işlemlerinin 100 sokak köpeği için ücretsiz olarak karşılayacağız’’ şeklinde konuştu.

"Sosyal sorumluluk projesine destek bekliyoruz"

Başlattıkları sosyal sorumluluk projesine destek beklediklerini belirten Yıldız, “Tüm Türkiye’de mesleğini icra eden veteriner hekim, klinik sahipleri ve hayvan hastanesi sahiplerinden bu projeye katkı sağlamalarını bekliyoruz. Böylelikle sokakta yaşayan bu masum canlıların sahiplenilmesinin teşvik edilmesi ve onların refah seviyesinin yüksek bir şekilde hayatlarına devam etmesini istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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