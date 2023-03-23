Virüs tehdidi nedeniyle tedbirler artırıldı

Tanzanya'nın komşularından Kenya ve Ruanda'da virüse karşı önlemler alındı.

Kenya Sağlık Bakanlığı Sağlık Genel Direktörü Dr. Patrick Amoth, yaptığı yazılı açıklamada, sınır noktalarında tedbirleri artırdıkları bilgisini paylaştı.

Özellikle sınır kapılarındaki görevlilerin, olası hastalık şüphesi taşıyan kişilere karşı dikkat etmeleri gerektiğini belirten Amoth, Tanzanya'nın Kenya sınırına yakın bölgelerde de virüs tespit edildiğini kaydetti.

Ruanda'da ise henüz virüs tespit edilmediği ancak Tanzanya'daki durumun yakından izlendiği ve sınırlarda tedbirlerin artırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Tanzanya'da 21 Mart'ta 5 kişinin Marburg virüsünden ötürü hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Marburg virüsü

Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, istifra gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'teki salgında Marburg virüsünün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.