VR gözlüklerle kanser hasta eğitimi projesi pilot uygulaması başlıyor

ANKARA (EKONOMİ) – Kanser tedavisinin başarısını artırmada etkenlerden olan, hastalarının ve yakınlarının tedaviye uyumunu artırma, doğru beslenmeden hastalık ve tedavisini daha iyi tanımaya kadar geniş bir alanı kapsayan eğitimde sanal gerçeklik (VR) gözlüklerin kullanımına yönelik proje başlatıldı. Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle, AB ve Türkiye Ulusal Ajansı finansmanıyla yürütülen Kansere Karşı Birlikte Daha Güçlüyüz- STAC (Stronger Together Against Cancer) adı verilen projede pilot uygulama başlatılacak.

Bir grup gazeteciye bilgi veren STAC projesinin yürütücüsü Tıbbi Farmakolog Dr. Nihal Kayır, kanser hastalarının en büyük eksikliğinin doğru ve erişilebilir bilgi olduğunu belirterek, klasik bilgi verme araçlarının yanında etkileşimli bir ortam olan sanal gerçeklik yoluyla (VR) eğitim başarısının daha yüksek olduğunu vurguladı. Nihal Kayır, “Projenin en yenilikçi yönü, klasik broşür, video veya sözel eğitimlerin ötesine geçen interaktif VR teknolojisi. Hastalar gözlüğü takarak mutfak, vücut içi yolculuk gibi gerçekçi senaryoların içinde aktif rol alıyor. Örneğin beslenme senaryosunda hasta buzdolabını açıyor, ev yoğurdu ile pastörize yoğurt arasında seçim yapıyor. Yanlış seçimde kırmızı ışık ve uzman açıklaması, doğru seçimde ise yeşil ışık ve tebrikle geri bildirim alıyor. Mesela, Hastalarımız genelde pilot çalışmalarımızda ev yoğurdunu seçiyor ama ev yoğurdu pastörize edilmediği için hastalarımızı enfeksiyona çok daha duyarlı hale getiriyor” örneğini verdi.

Projenin tıbbi onkologlar, farmakologlar, diyetisyenler, psikologlar, hematologlar ve diş hekimlerinden oluşan bilim kuruluyla hazırlandığını ve içeriğinin şu anda beslenme, psikolojik destek, ağız sağlığı ve ilaçların vücuttaki mekanizmaları olmak üzere 4 başlıkta toplandığını belirten Kayır, gelecekte çok daha geniş içeriklerin de sağlanmasının mümkün olduğunu söyledi.

Eğitim başarısını artırıyor

Sanal gerçeklik-VR teknolojisinin öğrenme derinliğini yüzde 84 seviyesine çıkardığını, bunda hastanın kendisinin deneyimlemesi, seçim yapması ve doğru-yanlış sonuçları görmesinin bilgi kalıcılığını artırdığının altını çizdi. Tıbbi bilgilerin görselleştirilerek aktarıldığını, bunun anlamayı ve öğrenmeyi kolaylaştırdığını belirten Nihal Kayır, dikkati korumak amacıyla da her bir senaryonun 7-8 dakika olarak uygulandığını vurguladı.

SBÜ Ankara Onkoloji Hastanesinde pilot uygulamaya başlayacaklarını, etik kurul onayı sonrası hastalarda ilk eğitimlerin verileceğini, sonrasında da hasta yakınlarına eğitim verilmesini planladıklarını kaydeden Kayır, tedavi başarısında artışı hedeflediklerini, hastanın uyumunun tedavi başarısında artış sağladığının bilindiğini anlattı.

Projenin başarılı olması ve yaygınlaşmasının hastaların çeşitli tedavilere erişimini de artırma potansiyeli olduğunu kaydeden Nihal Kayır, “Hastalar her zaman bilgilere kolayca erişemiyorlar. Belki profesyonel bir diyetisyen hizmeti alması gerekecek ama buna maddi gücü ülkemizdeki her hastanın aynı ölçüde değil. Biz bu yüzden zaten Sağlık Bakanlığı ortaklı ve kamu hastaneleri pilotluğunda bir proje geliştiriyoruz ki her hastamız standardize bilgiye kolaylıkla erişebilsin. Her hastanın buna hakkı var gerçekten” dedi.