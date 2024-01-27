X hastalığı nedir? X hastalığının belirtileri nelerdir?

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" dedi. Peki, X hastalığı nedir? X hastalığı belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

X hastalığı nedir?

X hastalığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Şubat 2018'de, gelecekte bir epidemiye neden olabilecek varsayımsal, bilinmeyen bir patojeni temsil etmek üzere plan öncelikli hastalıklar listesinde benimsenen bir yer tutucu adıdır. DSÖ, planlamalarının bilinmeyen bir patojene (örneğin, daha geniş aşılar ve üretim tesisleri) uyum sağlamak için yeterince esnek olmasını sağlamak için yer tutucu adını benimsemiştir. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, X hastalığı kavramının DSÖ projelerini araştırma çabalarını tek tek suşlar (örneğin zika virüsü) yerine tüm virüs sınıflarına (örneğin flavivirüsler) odaklamaya teşvik edeceğini ve böylece DSÖ'nün öngörülemeyen suşlara yanıt verme kapasitesini artıracağını belirtti. 2020 yılında, DSÖ'nün kendi uzman danışmanlarından bazıları da dahil olmak üzere uzmanlar, SARS-CoV-2 virüs suşunun neden olduğu COVID-19'un ilk X Hastalığı olma gerekliliklerini karşıladığını düşünmektedir.

X hastalığının belirtileri nelerdir?

Bugünlerde adından sıkça söz edilen X hastalığının hayvanlarda ortaya çıkan bir virüsten kaynaklandığı söyleniyor. Bu hastalık; zoonotik hastalıklara örnek olarak gösterilebilecek domuz gribi (H1N1) gibi enfekte oluyor.

X hastalığı belirtileri henüz bilinmemektedir. Fakat bu hastalık bir üst solunum yolu virüsü olarak ortaya çıkabileceği için X hastalığı belirtileri de üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtilerine benzerdir.

Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri düşünüldüğünde X hastalığının belirtileri içerisinde şunlar yer alabilir;

-Öksürük

-Halsizlik

-Boğaz ağrısı

-Kas-eklem ağrıları

-Ateş