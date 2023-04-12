Yaşlıların yaşam süresini uzatabilecek faktör keşfedildi

Sichuan Üniversitesi Batı Çin Hastanesi'nde görev alan araştırmacılar, ortalama yaşı 89 olan toplam 28 bin 563 kişinin 1998'den bu yana toplanan sağlık verilerini inceledi.

Katılımcılar bu süre içinde belirli aralıklarla yapılan anketlere katıldı ve sosyal etkileşimlerine dair soruların da yer aldığı bir dizi soruya cevap verdi.

Independent’ta yer alan habere göre araştırmacılar, bu anketlerden yola çıkarak katılımcıları 4 gruba ayırdı: Neredeyse her gün sosyalleşenler, haftada en az bir kez sosyalleşenler, ayda en az bir kez sosyalleşenler, ara sıra sosyalleşenler ve hiç sosyalleşmeyenler.

Journal of Epidemiology & Community Health adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgular, sosyalleşmenin yaşam süresini önemli ölçüde etkilediği sonucuna vardı.

Araştırmacılar hiç sosyalleşmediğini söyleyen yaşlıların hayatını kaybettiği yaşla diğerlerinin ölüm yaşını karşılaştırdı. Bunun sonucunda ara sıra sosyalleşenlerde ölümün yüzde 42, ayda en az bir kez sosyalleşenlerde ise yüzde 48 oranında geciktiği ortaya çıktı.

Benzer şekilde, hiç sosyalleşmediğini söyleyenlerle karşılaştırıldığında, bunu haftada en az bir yapanlarda yüzde 110 gecikme tespit edildi. Neredeyse her gün sosyalleştiğini söyleyenlerde oran yüzde 87 ila 204 olarak belirlendi.

Yaşlanmaya ilişkin araştırmalar, bugüne dek genellikle spor ve beslenmeyle ilgili verilere odaklanmıştı.

Sosyalleşmenin sağlık yararlarına dair kanıtların çoğu da Batı ülkelerinde yaşayanlara dayanıyordu. Çinli araştırmacıların yeni çalışması bu boşluğu büyük ölçüde kapatmış oldu.

Uzmanlar, yaşlıların dünya nüfusundaki ağırlığının giderek artmasını bekliyor. Bu yüzden yaşlıların ömrünü uzatmaya ilişkin araştırmalar giderek önem kazanıyor.