Yemen'de çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatıldı

İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde 2021'den bu yana 227 çocuk felci vakası görülmesinin ardından, hükümet harekete geçti.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybeh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 5-7 Mart'ta 12 ilde 5 yaş altı çocuklara dönük acil aşı kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Buhaybeh, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle düzenlenen binlerce sağlık çalışanının katıldığı kampanyayla bir milyon 290 bin çocuğun aşılanmasının planlandığını kaydetti.

Kampanyayla daha önce çocuk felci aşısı olanların da aşılanacağı vurgulandı.

Öte yandan, UNICEF'in Yemen Temsilcisi Yardımcısı Shadrack Omol, yerel basında yer alan açıklamasında, ülkede Kasım 2021'den bu yana 227 çocuk felci vakasının tespit edildiğini belirtti.

Kampanyayla amaçlarının, yeni vakalar kaydedilmesinin önüne geçmek olduğunu ifade eden Omol, hiçbir çocuğun aşısız kalmamasını istediklerini dile getirdi.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde, son yıllarda çocuk felci vakalarında artış gözleniyor. Husiler, "nüfus sayısının azaltılmasını amaçlayan küresel bir komplo ve yatırım ve ticari amaçlı bir Yahudi fikri" olduğu gerekçesiyle aşı kampanyalarına karşı çıkıyor.

Ülkede görülen çocuk felci vakaları daha çok Sana, Zemar, Hudeyde, Sada, İbb, Hacce, El-Beyda ve Amran'da yoğunluk gösteriyor.

Yemen Sağlık Bakanlığı, Mart 2020'de, ülkenin 2005'te çocuk felcinden arındırıldığını ancak Husilerin sağlık ekiplerinin bölgelere ulaşmasını engellemesi sebebiyle Hacce ve Sada kentlerinde çocuk felci vakalarının arttığını duyurmuştu.