Yemen'de kızamık salgını yayıldı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Başkanı Christos Christou, Yemen'in kuzeyinde yer alan Husi kontrolündeki Hacce kentinde, kızamık salgınının yayıldığını belirterek, aşı çalışmalarının genişletilmesi çağrısında bulundu.

Örgütün Yemen'deki ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Christou, Yemen ziyaretinde, MSF'nin çalışmalarını yürüttüğü Hacce'deki Abes Hastanesine gitti.

Christou, hastaneyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Burada çok sayıda kızamık enfeksiyonu olan çocuk gördüm. Hastanedeki sağlık ekibi, bu artışın temel nedeninin çocuklar arasında aşılama düzeyinin düşük olmasından kaynaklandığını bildirdi." ifadelerini kullandı.

Yayılan kızamık salgınına karşı aşılama faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Christou, bu konuyu Sana'daki Husilerle görüşerek çağrı yaptığını ve yetkililerin herkese aşı sağlamak için çaba göstereceklerini ifade ettiğini aktardı.

Christou, Hacce'de ayrıca, yetersiz beslenmeden muzdarip çok sayıda çocuk olduğunu, hastalıkların çoğunun gerekli gıda ve sağlık bakımının zamanında alınmamasından kaynaklandığını belirtti.

Christou, 22 Şubat'ta ülkedeki insani ihtiyaçları ve sağlık durumunu yerinde görmek için Yemen'e gelmişti.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybeh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle, 12 ilde çocuk felci aşı kampanyası başlatıldığını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi ve 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil olmak üzere 377 bin kişi çatışmalardan ötürü hayatını kaybetti.