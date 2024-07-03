Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlık teknolojisinin liderliğini ele geçirmemiz lazım

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerine yeni Sağlık Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu devir teslim töreninde yaptığı konuşmasında bakanlığının önümüzdeki günlerdeki hedefleri ile ilgili de ipuçları verdi.

"Türkiye sağlık teknolojisi üretmek konusunda liderler arasında olmalıdır"

Konuşmasında Türkiye’nin sağlık sisteminin dünyanın ileri sistemleri ile yarışır durumda olduğunu aktaran Prof. Dr. Memişoğlu “Dünyanın her ülkesinden insanlar buraya hizmet almaya sağlığını bulmaya geliyor. Çünkü artık bundan sonraki hedeflerinden bir tanesinin sadece sağlık hizmetini sunmak değil, sağlık bilgisini üretmek, sağlık teknolojisi üretmek bu konuda dünyanın lider ülkelerin arasında yer almak olmalıdır” dedi.

Prof. Dr. Memişoğlu ile İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde yakın zamanda yaptığımız röportajda başarılı bir sağlık sisteminin olmazsa olmazlarından söz etmişti.

İşte Prof. Dr. Memişoğlu ile yaptığımız sohbetimizde icraatlarına ipucu olabilecek nitelikteki sözleri:

Maddi getirisi yüksek

Memiş oğlu, "Savunma ve turizm sektörü ile övünüyoruz ama sağlık sektörü en az onlar kadar bu ülkeye maddi getirisi olabilecek potansiyele sahip. Bugün sağlık turizmi yapıyoruz ama bunu çok daha planlama yaparak, öne taşımamız gerekiyor. Pastayı dilimlemek, bölmekten çok büyütme mantığı ile çalışmamız lazım.

Biz Covid’de sağlıkta güven endeksini inanılmaz oranda yükselttik. Dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri şunu gördü: Türkiye’de sağlık hizmeti iyi sunuluyor. Bu dönemde Türk mühendisler, 45 günde dünyanın en gelişmiş ‘ventilatör’ünü yaptılar. Hizmet alanında iyiyiz, sağlık teknolojisinin liderliğini de ele geçirmemiz lazım. Covid rüzgârının etkisini iyi kullanmamız ve korumamız gerekiyor. Bunu kullanarak hem finansal anlamda hem kültür hem de bilim üretme anlamında gelişme sağlayabiliriz." dedi

e-Nabız’dan sağlık verisi

Kemal Memişoğlu, "e-Nabız sayesinde şu anda Türkiye’nin inanılmaz bir sağlık verisi istatistiği var. Bunu iyi işlersek dünyada bir çok hastalıkla ilgili yeni şeyler söyleyebiliriz.

Biyoteknoloji gibi yeni alanlara yatırım yapmasının zamanı geldi. Yapıyoruz da ama Covid-19 sürecinde dünyanın trendi şunu gösterdi: Bugün sanayi devrimi yaşadık, bilgi teknoloji devrimi yaşadık, başlamış olan bir biyolojik devrime dünya hazırlanıyor. Bu biyolojik devrim aslında kimyasal veya maddeden çok, enerjiye veya biyolojiye dönmüş durumda." diye konuştu.