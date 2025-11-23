Yeni salgın alarmı H5N5 kuş gribi ilk kez insana bulaştı

Yaşamını yitiren kişinin ileri yaşta olduğu ve altta yatan sağlık sorunlarının bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, hastanın evinin arka bahçesinde farklı türlerden oluşan küçük bir kümes hayvanı sürüsü bulunduğunu açıkladı. Ailenin mahremiyeti gerekçesiyle kimlikleri paylaşılmadı.

Bugüne kadar ABD’de son bir buçuk yılda görülen yaklaşık 70 insan vakasının tamamı H5N1 türüyle ilişkiliydi. Washington’daki bu ölüm, daha önce yalnızca hayvanlarda tespit edilen H5N5’in ilk kez bir insanda görülmesiyle yeni bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Topluma yönelik risk küçük

Sağlık yetkilileri, genel halk için riskin düşük olduğunu vurguladı. Hastayla temaslı hiç kimsenin testinin pozitif çıkmadığı, insandan insana bulaşmaya dair bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Kuş gribi, onlarca yıldır kuş popülasyonlarında görülen bir virüs olmasına rağmen son yıllarda memelilere daha sık bulaşmaya başladı. Mart 2024’te ABD Tarım Bakanlığı, milyonlarca kuşu hasta eden bir kuş gribi türünün bazı memelilerde de tespit edildiğini açıklamıştı.

ABD'de 70 vaka bulunuyor

ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) verilerine göre, Washington’daki son vaka hariç ABD’de bugüne kadar en az 70 insan enfeksiyonu doğrulandı. Çoğu hasta, enfekte sığırlar, kanatlı çiftlikleri ya da itlaf operasyonlarıyla temas ettikten sonra hastalığa yakalandı.

ABC News'e göre, vakaların büyük bölümü göz kızarıklığı ve ateş gibi hafif belirtilerle seyrederken, bazı hastalarda daha ağır semptomlar görüldü. Ocak ayında altta yatan rahatsızlıkları bulunan yaşlı bir hastada ülkedeki ilk kuş gribi kaynaklı ölüm kaydedilmişti.