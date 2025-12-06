Yerli protez üreticileri DMO’ya tepkili, gelecek hafta toplantı yapılacak

Mehmet KAYA

ANKARA-Tıbbi cihaz fiyat ve ödeme sorunlarının artışıyla, çok sayıda tıbbi cihaz ve sarf malzemesini kamu ve üniversite hastanelerine sağlamaya başlayan Devlet Malzeme Ofisi (DMO), yaklaşık bir ay önce çeşitli protezleri de ürün portföyüne dahil etti. Son yapılan işlemlerden birinde, yabancı üreticinin ürünlerinin DMO tarafından alınması ve tedarik listesine konulması tepki doğurdu.

EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, gelecek hafta içinde yerli üreticiler ve DMO yetkililerinin biraraya gelip konuyu değerlendireceğini vurguladılar. Protez alanında Türkiye’nin imalat kapasitesinin yeterli olduğu, kalite bakımından da sorun bulunmadığı söyleniyor.

Yerli üreticiler, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarıyla yerli üreticilerden satın almanın şart koşulmasına karşılık, yabancı şirketin ürünlerine SUT fiyatından daha yüksek bedel verildiğini ileri sürüyorlar. Mevcut SUT fiyatlarının ise yerli üretici için çok düşük kaldığını iddia ediyorlar. ABD menşeli yabancı firmamın da sağlayacağı ürünleri Çin’de imal ettirdiği iddialar arasında. Sektör temsilcileri DMO’nun protez tedarikçisi haline gelen firmanın yakın zamanda Çin merkezli bir üreticiyi satın aldığına ve imalat yaptırdığına dikkati çekiyor.

Protez imalatçılarının verdiği bilgiye göre, çeşitli protezlerde SUT tavan fiyatı 2 yıldır güncellenmedi. DMO’nun ABD’li firmaya diz protezi için birim fiyat olarak 24 bin 337 TL ödeyeceği, DMO’nun daha önce yerli firmalara bu fiyatın altında fiyat önerdiği belirtildi. DMO’nun yerli firmalara diz protezlerinin 2023’te SUT ile belirlenen 17 bin 800 TL tavan fiyatı baz aldığı, buna karşılık DMO’ya yabancı firmanın daha yüksek fiyattan ürün satması nedeniyle yerli üreticilerin tepkili olduğu kaydedildi.