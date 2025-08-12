Yüksek riskli gebelikte yeni dönem: Sekiz branşta randevusuz öncelik başladı

Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi kapsamında, anne adayları gebelik boyunca 4 kez ve doğum sonrası ilk 6 hafta içinde düzenli aramalarla takip edilecek; gerekirse ev ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin, anne ölüm oranlarının 2000’lerin başında 100 binde 64 iken günümüzde 11’e kadar düştüğünü ve bu sayıyı 10’un altına indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

49 farklı durum takip altına alınacak

Yeni sistemde, yüksek riskli gebelik tanısı konan 49 farklı durum takip altına alınacak ve bu veriler tüm sağlık sistemine entegre edilecek. Anne adayları, gebelik ve lohusalık dönemlerinde öncelikli olarak 8 farklı branşta randevusuz muayene olabilecek.

Ayrıca, il ve ilçelerde kurulan koordinasyon ekipleri, anne adaylarını düzenli arayarak ve gerektiğinde evlerinde ziyaret ederek sağlık ihtiyaçlarını yakından izliyor. Dijital entegrasyon sayesinde klinik bilgiler aile hekimi ile hastane arasında hızlıca paylaşılacak. Sağlık Bakanlığı, bu sistemle yüksek riskli gebeliklerde erken müdahale ve etkin takiple anne sağlığını korumayı amaçlıyor.