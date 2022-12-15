Zamlı ilaç fiyatları ne kadar oldu?

İlaç fiyatları zammı planlanan tarihten erken geldi. Daha önce ilaç fiyatlarına zam konusunda sinyaller verilmiş, zammın yeni yılın şubat ayında yapılacağı konuşulmuştu ancak tedarik ve üretim gibi konularda yaşanan sorunların ardından ilaç fiyatları zammı öne çekildi.

İlaç fiyatlarına zam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, yapılan zam sonrasında sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin." ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilaç fiyatları yüzde 36,77 oranında zamlanırken, ilaç fiyatlarındaki zam tüm ilaçları kapsıyor. Artık vatandaşlar eczanelerden ilaçlarını yüzde 36,77'lik zamlı fiyatlarla tedarik edecekler. Yapılan zam sonrasında bazı ilaç fiyatları şu şekilde oldu: