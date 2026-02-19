Antalya'da ocak ayında 5 bin 615 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ocak ayı konut satışı rakamlarını açıkladı.

Buna göre kentte ocak ayında 5 bin 615 konut satışı gerçekleştirilirken bin 871'i ilk elden, 3 bin 744'ü ise ikinci elden satış olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ocak ayında 607 iş yeri satışından 437'si ikinci el, 170'i de ilk elden gerçekleştirildi.

Yabancılara satışlarda ise ocak ayında 375 konut ve 7 iş yeri satışı gerçekleştirildi.