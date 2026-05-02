Konut fiyatları ve kiralar yükselirken, ev alma eğilimi artıyor

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye’de konut fiyatları ve kiralarda artışlar sürüyor. Buna karşın konut alma talebinde de toparlanma güçleniyor.

TCMB’nin konut birim fiyatları verisine göre, 2021 sonrası ev fiyatlarında sert yükselişle 2018’den 2026’nın ilk çeyreğine 1 metrekare konut birim fiyatı 17 kat arttı. 2018 ilk çeyreğinde 100 metrekare bir ev ülke genelinde ortalama 283.940 olurken, 2026 ilk çeyrekte 4.832.290 TL’ye çıktı.

Kiralarda da benzer bir artış izlendi. Özellikle 2021 son çeyreğinde ivmelenen yükselişle 2018 ilk çeyrekten 2026 ilk çeyreğe artış yaklaşık 22 kat oldu. Aynı dönemde ortalama kira Türkiye’de 100 metrekare ev için 1.111 TL’den 24.188 TL’ye, İstanbul’da 1.951 TL’den 40.512 TL’ye çıktı.

Fiyat artışına rağmen talep yükseliyor

EVDS verilerinden derlenen bilgilere göre, konut satın alma veya inşa ettirme eğilimi, dalgalı seyir sonrasında 2023’te yeniden yükseliş trendine girdi. 2025 itibarıyla son yılların en yüksek seviyelerine yaklaşan bu eğilim, fiyat artışlarıyla da talebin canlı kaldığını ortaya koydu.

Bu eğilimin geçmiş dönemde faizlere daha duyalı olduğu dikkat çekerken, 2023 sonrasında enflasyonda yükselişlerle birlikte bir yatırım aracı ya da güvenli liman algısı kazandığı da dikkat çekiyor.

Kiralar talebi yukarı itiyor

Kiralar ile konut alma eğilimi birlikte incelendiğinde, özellikle 2023 sonrası dönemde paralel bir yükseliş dikkat çekiyor. Bu durum, artan kira maliyetlerinin hanehalkını satın almaya yönlendirdiğine işaret ediyor.

Faiz yüksek ama talep dirençli

Konut kredisi faizleri ile konut alma eğilimine yine birlikte bakıldığında dikkat çekici bir ayrışma görülüyor.

2023 sonrası dönemde konut kredisi faizlerinde sert yükselişe karşın, konut satın alma eğiliminde artış sürüyor. Faizlerdeki yüksek seyre karşın talebin gerilememesi, konutun yatırım aracı olarak cazibesini koruduğuna işaret etse de faizlerdeki düşüş seyrinin talebi de desteklemesi dikkat çekiyor.

Konut satışları ve ipotekli işlemler

Toplam konut satışları incelendiğinde, mevsim etkilerinden arındırılmış verilerde, dönemsel dalgalanmalara rağmen genel seviyenin yüksek kaldığı görülüyor.

İpotekli satışlarda ise faiz oranlarına duyarlılık daha belirgin olurken, kredi maliyetlerindeki artışla birlikte ipotekli satışların sınırlı kaldığı, buna karşın toplam satışların güçlü seyrini koruduğu da dikkat çekiyor.

Konut alma eğilimi, satışlarla birlikte değerlendirildiğinde, geçmişteki kopuk görünümün 2023’ün son döneminden bu yana daha paralel bir harekete işaret ederek; yukarı yönlü hareket ettiği görülüyor.