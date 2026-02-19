Kütahya'da araç sayısı artıyor: Ocakta trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 284 bin 237 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı ocak ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, Türkiye genelinde ocak ayında 144 bin 620 aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Kütahya'da da araç sayısındaki artış devam etti. Buna göre kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı, aralık ayına kıyasla 880'in üzerinde artış gösterip ocak ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 284 bin 237 olarak açıklandı. Bu rakam, aralık ayında 283 bin 350 seviyesindeydi. Verilere göre kentte trafikteki araç türleri 129 bin 493 otomobil, 71 bin 135 motosiklet ve 38 bin 215 traktörler olarak sıralandı.

Öte yandan Kütahya'nın da içinde yer aldığı TR33 Bölgesi'ndeki diğer illerin araç sayıları da belli oldu. Buna göre Manisa'da ocak ayındaki toplam araç sayısı 848 bin 9 olarak açıklanırken, Afyonkarahisar'da bu sayı 325 bin 817 oldu. Uşak'ta ise ocak ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 190 bin 541 olduğu bildirildi.

Kütahyalı vatandaşlar, kentte araç sayısının artmasının zenginlik göstergesi olduğunu ifade etti.