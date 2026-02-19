Samsun’da ocak ayında 2 bin 342 konut, 210 işyeri satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında Samsun’da satılan 2 bin 342 konutun 959’u ilk el, bin 383’ü ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde kentte 210 işyeri satılırken, bunların 49’u ilk el, 161’i ikinci el satışlardan oluştu.

Öte yandan 2025 yılı Ocak ayı verilerine göre Samsun’da 2 bin 449 konut satılmıştı. Söz konusu dönemde konut satışlarının bin 25’i ilk el, bin 424’ü ise ikinci el olarak gerçekleşmişti. Buna göre 2026 yılı Ocak ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre 107 adet azalış gösterdi. İlk el konut satışları 66 adet düşerken, ikinci el satışlarda 41 adetlik gerileme yaşandı.

İşyeri satışlarında ise 2026 yılı Ocak ayında toplam 210 satış gerçekleşti. Bunun 49’u ilk el, 161’i ikinci el olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 2026 yılının ocak ayında Samsun'da yabancılara 10 adet konut satıldı.