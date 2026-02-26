TÜİK açıkladı: Eskişehir'in hem ihracatı, hem de ithalatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), '2026 Ocak Ayı Dış Ticaret İstatistikleri' verilerini yayımladı.

Paylaşılan bilgilere göre, ocak ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir’in ihracatı ve ithalatı arttı.

Eskişehir’de 2026 Ocak ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 11,6 artarak 133 milyon 76 bin dolar, ithalat da yüzde 40,4 artarak 2026 Ocak ayında 125 milyon 28 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,0 azaldı, ithalat yüzde 0,1 arttı.