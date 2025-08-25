10. Konya Bilim Festivali rekor katılımla 357 bin ziyaretçiyi ağırladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen festivalin 4 gün boyunca dolu dolu bilimsel içeriklerle geçtiğini söyledi.

Festivalde Konya’dan ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden her yaştan on binlerce bilim meraklısını misafir ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “10. Bilim Festivalimizi rekor katılımla 357 bin 252 ziyaretçimiz ile tamamladık. Bilime olan ilgisiyle festivalimizi şenlendiren hemşehrilerime, destek veren paydaşlarımıza, gönüllülerimize ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Bilim meraklıları 10. Bilim Festivali’ne hayran kaldı

Festivale katılan vatandaşlar da etkinlikleri çok beğendiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Bilim meraklıları bu gibi festivallerin devam etmesini temenni etti.

Solotürk ve dron gösterileri nefes kesti

Konya Bilim Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi SOLOTÜRK'ün yaptığı muhteşem hava gösterisi nefesleri kesti. Ayrıca, 250 dronla yapılan gösteriler vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izledi.

Dijital Deneyim Alanı ve Işık Sergisi büyük beğeni gördü

Bu yılki teması “Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım; Bilimle Keşfet” olarak belirlenen BilimFest’te 200’ün üzerinde bilimsel etkinlik ve atölye çalışması, bilim gösterileri, yarışmalar ve simülatörlerin yer aldığı zengin içerikler her yaştan bilim tutkunlarıyla buluştu.

BilimFest’te bu yıl ilk kez kurulan Dijital Deneyim Alanı ile "Zerreden Evrene: İnce Ayarlı Evren!" teması ile İmmersive (sürükleyici) gösterimi yapıldı. Yine, yeni alanlardan birisi olan “Işık Sergisi” kapsamında geceleri ışık, sahne ve drone gösterileri festivale renk kattı.

Ziyaretçiler bilimle görsel şölenin bir arada olduğu festivale yoğun ilgi gösterdi.

Savunma sanayisinde Türkiye’nin gururu kuruluşlar Bilimfest’te yer aldı

BilimFest’te iş dünyasının önemli temsilcilerinden oluşan ulusal ve uluslararası paydaşlar ile TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR gibi Türkiye'nin önemli millî savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşları yer aldı. Ayrıca Milli Savunma Araçları, İnsansız Hava Araçları gibi Milli Teknoloji Hamlesi ürünler meraklılarıyla buluştu.