10. yaşını kutlayan GOSBAB’ın hedefi vakıf olmak

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Crowne Plaza İstanbul Asia Otel’in ev sahipliğinde 10. yılını kutlayan birliğin eski ve yeni üyeleri bir araya geldi. Açılış konuşmasını son dönem Yönetim Kurulu Başkanı olan Rana Çağlayan’ın yaptığı programda, GOSBAB Kurucu Başkanı Aytaç Şenyıl duygularını kaleme aldığı konuşmasını Okan Üniversitesi gençlerinden Buse Özcan’a okuttu.

Yeni web sayfasını tanıtımının yapıldığı son bölümde, Şenyıl tarafından birliğe katkıları olan üyelere ve sponsor firmalara plaket takdimi yapıldı. Kurucu Başkan Şenyıl, 50’ye yakın isme plaketlerini tek tek kendisi verdi. GOSBAB’ın 10.Kuruluş Yıldönümü kutlamalarına ev sahipliği yapan Crowne Plaza Asia Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü Sn. Songül Alkan, törende bir konuşma yaparak duygularını aktardı. GOSBAB üyeleri ve konuklar, törenin ardından aile fotoğrafı çektirdi.

“STK’lar ile birlikte yeni projeler üretmeyi hedefliyoruz”

GOSBAB Kurucu Başkanı Aytaç Şenyıl etkinlikte yaptığı konuşmasında, “GOSBAB hayalim, GOSB’daki ilk 20 yılımda hep vardı. Ne gurur vericidir ki, bu yıl 10. yılımızı kutluyoruz. Hepsi sizlerin sayesinde oldu. GOSBAB’ı resmi olarak ilan edişimizin 10. yılındayız. Aslına bakarsanız daha yolun başındayız. Hedefimiz STK‘larla birlikte yeni projeler üretmek, gençlerimize yol göstermek daha sağlam daha güçlü olduğumuz hissetmek ve diğer OSB’lere örnek olmak. Ben mesleğimin 44. yılındayım. Mesleğime ilk başladığım yıllarla bugünü kıyasladığımda bugün bu mesleğe verilen değerle birlikte okullarda da bu meslekle ilgili bölümler gördükçe, sizin gibi bu meslekte isim yapmış başarılı kadınların varlığına şahit oldukça sevincim artıyor. “Sekreterlik” kavramının “asistanlık” kavramına dönüşmesini sağlayan ve bu hususta emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum. Ancak bu meslek ülkemizde tam olarak istenilen yere gelemedi, getirilemedi. İnanıyorum ki gençlerin bu mesleğe gönül vermesiyle bu da mümkün olacaktır.” diye konuştu.

“Türkiye Asistanlar Birliği’ni kuracağız”

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener” sözünü hatırlatan Aytaç Şenyıl sözlerine şöyle devam etti: “Bu yolda bizimle birlikte olan meslektaşlarımıza, bizi kuruluşumuzdan bugüne kadar destekleyen, desteklemeye devam eden, faaliyetlerimizde yanımızda yer alan GOSB üst düzey yöneticilerine ve katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Hedefimiz, mesleki açıdan Türkiye’de bir ilk olacak bu birliktelik ışığında, Türkiye’de yerleşik diğer OSB’lerin de yer alacağı Türkiye Asistanlar Birliği’ni kurmak.

Sonrasında da bu oluşumun, bir yardım vakfına dönüşmesi hedefimize giden bu yolda hep birlikte daha çok çalışmalı, başarmalı ve bu haklı gururu beraberce paylaşmalıyız. En büyük hedeflerimizden biride kimsesi olmayan yaşlıların, bahçesinde özel bir kreşin yer alacağı, yaşlıların çocuklara masallar anlattığı, yaşlıların oynayan çocukları izlediğinde motive olacakları, ortak mutfakta pişen yemeklerin gece belli bir saatten sonra yardıma muhtaç olanlara dağıtılacağı, ancak günün sonunda tüm gıda atıklarının sokak hayvanlarına yönlendirileceği bir vakıf kurmak.”