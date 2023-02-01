“10 yıldan bu yana iş kazası yaşamadık”

Abdullah SÖNMEZ

GKN Otomotiv Eskişehir Genel Müdürü Serkan Özbayrak, üretim süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, insan hayatı için yapılan harcamanın bir maliyet olmadığı bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.

Fabrikalarında tüm çalışanları için güvenli bir iş ortamı yarattıklarını kaydeden Özbayrak, en kapsamlı güvenlik eğitim programlarını uyguladıklarını, düzenli İSG toplantıları yaptıklarını ve endüstri lideri güvenlik teknolojilerini uygulamaya aldıklarını aktardı.