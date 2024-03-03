'100 milyon dolarlık organik ihracat için çabalayacağız'

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’yi dünyanın gıda ambarı olarak niteleyen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk gıda sektörünün Japonya pazarında 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Tokyo’da Foodex Japan Fuarı’na 51 firmayla katıldıklarını dile getirdi.

Uzakdoğu’nun en büyük gıda fuarı olan Foodex Japan Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonunda bu yıl 26.’sını yapacaklarını dillendiren Eskinazi, “Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, zeytinyağı, sofralık zeytin, levrek, çipura, Türk somonu, kanatlı eti, yumurta, çam balı, fındık, bulgur, un, vişne, kiraz, ayva, salatalık, kavun, karpuz, elma, biber, mandalina, domates, defne, kekik, adaçayı, meyan kökü, siyah çay, kırmızı biber, haşhaş, kimyon, nane, yağlık gül, anason, turşu gibi ürünlerde dünyanın en güçlü tedarikçilerinden biriyiz. Japonya, Türk gıda sektörü için referans bir pazar. Japonya’ya ihracat yaptığınızda dünyanın her tarafına gıda ürünleri ihracatı yapabilecek kaliteye ulaştığınızı ortaya koymuş oluyorsunuz. Japonya pazarında büyümemiz beraberinde dünya genelinde gıda ihracatımızın daha da hızlı artmasına zemin oluşturacak. Japonya ile ilişkilerimizi artırarak ihracatımızı artırmak istiyoruz. Amacımız Japonya’ya gıda ihracatımızı orta vadede 1 milyar doların üzerine çıkarmak” diye konuştu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Orta vadede Japonya’ya gıda ihracatında 1 milyar dolar seviyesine ulaşmak için Foodex Japan Fuarı Türk gıda ihracatçılarına büyük fırsatlar sunacak. Japonya’ya gıda ihracatında 1 milyar dolara giderken bu ihracatın 100 milyon dolarlık kısmının organik ürünlerden oluşması çabası içinde olacağız” dedi.

“Japonlar suşiyi Türk orkinoslarıyla yapsın istiyoruz”

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün Japonya’da ihracat rakamlarını yukarı çekebileceğine olan inancını paylaşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Japon dostlarımız en çok sevdikleri yiyecek olan suşiyi Türk orkinoslarıyla yapsınlar istiyoruz. Japonya’ya balık dışında kanatlı etleri gönderiyoruz. Şimdi ise; toz yumurta ve sofralık yumurta ihracatı konusunda görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

“Yüzde 34 payımız var”

Türkiye’den Japonya’ya gıda ihracatından yüzde 34 pay aldıklarını söyleyen veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “İhracatımızda makarna 62 milyon dolarla zirvede yer alırken, çikolatalı ürün ihracatımız 11 milyon dolar. Bu ürünleri 5,7 milyon dolarla bitkisel yağ ihracatı ve 5,5 milyon dolarla beyaz çikolatalı ürünler takip etti. 2024 yılında Japonya’ya ihracatımızın 100 milyon doları aşması için çalışacağız” diye görüş belirtti.

“Japonya kutulu zeytinyağı ihracatında sürekli büyüyor”

Türk zeytincilik sektörünün 2023 yılında Japonya’ya ihracatını yüzde 57’lik artışla 18,5 milyon dolardan 29 milyon dolara taşıdığını ifade eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Japonya’da zeytinyağı tüketiminin hızla arttığını, Türkiye’den Japonya’ya yapılan gıda ürünleri ihracatında zeytinyağının 27 milyon 200 bin dolarlık tutarla üçüncü sıranın sahibi olduğunu dile getirdi.