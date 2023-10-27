100. yılda hedef 100 iş kadını

İBRAHIM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Konya Sanayisinde uzun yıllardır emek veren sanayici ve iş insanları, ‘Sanayici Babalar ve Kızları’ programında bir araya geldi. Programı organize eden Kayahan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan, açılış konuşmasında Konya Sanayisine emek veren bütün iş adamları ve kızlarına katılımları için teşekkür etti.

Cumhuriyetin 100. yılında Konya’da 100 iş kadını hedeflediklerini belirten Kayhan, “Uzun zaman önce Konya sanayisinde faaliyet gösteren kadınlarla ilgili bir grup oluşturduk. Grubumuzun açılışını 40 kadın ile yapmıştık. Şu anda 93 tane üyemiz var. Hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında Konya’da 100 iş kadınının olması. Biz üreten bu şehre bir şeyler katan taraftayız.

Biz sanayideki iş kadınları olarak hepimiz birbirimize iş konusunda, sertifikasyon konusunda, eleman konusunda aklınıza gelen her konuda her zaman yardımcı oluyoruz. Ve bu şekilde huzurla devam edeceğiz. Bugün de bize bu imkanı sağlayan babalarımızla burada bir araya gelelim istedik. Hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya sanayisi için en iyisini yapmaya çalışıyoruz

Programa baba konumunda kızı ile katıldığını ve bundan gurur duyduğunu ifade eden Hidrokon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, “4 yıldır sanayide kızımla birlikte çalışıyorum. Biz sanayideki zorlukları evlatlarımız ile paylaşıyoruz. Konya Sanayisi için her zaman daha iyisi ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Bizden sonra bayrağı devralacak çocuklarımızın da aynı şekilde devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Aramızda çok güzel bir bağ var

Mesa Makine İcra Kurulu Başkanı Şeyma Ayhan, “Ben Konya Sanayisine ilk adım attığımda şirketimiz genç bir delikanlıydı şimdi ise olgunlaştı, büyüdü. İlk etapta sanayide çalışmak konusu bana çok uzaktı fakat sonrasında süreç buralara geldi. Bu yolda bana öncü olan Sevda Kayhan ve tüm kadın sanayiciler ile birlikte omuz omuza yürüyoruz. Belki yıl sonuna kadar 100 iş kadını olabiliriz. Çok şükür aramızda çok güzel bir bağ var. Birbirimize her zaman yardımcı oluyoruz. Allah daim eylesin” dedi.