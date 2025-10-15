12. Konya Kitap Günleri 18 Ekim’de başlıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarih boyunca birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapan Konya’nın özellikle 200 yıllık Selçuklu darülmülklüğü döneminde; Mevlana Celaleddin-i Rumi, Muhyiddin İbn’ül Arabi, Sadreddin-i Konevi, Şems-i Tebrizi gibi gönül ve ilim insanlarını bünyesinde barındırdığını vurguladı.

Konya’nın geçmişte olduğu gibi günümüzde de ilmin, irfanın ve kültürün merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Biz de bu köklü mirası yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak adına kültür ve sanat alanında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Konya Kitap Günleri de bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir. Bu yıl da 18-26 Ekim tarihleri arasında onlarca seçkin yayınevi, on binlerce eser ve yüzlerce kıymetli yazarı, Konyalı hemşehrilerimizle bir araya getirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Geçmişten geleceğe kitaplarla aile olmak’

Konya Kitap Günleri’nin özellikle gençler için büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Konya Kitap Günleri’nin bu yılki teması ‘Geçmişten geleceğe kitaplarla aile olmak.’ Çocuklarımızın ve gençlerimizin okuma alışkanlığını güçlendirmek, onların kültürel dünyalarına katkı sunmak bizim için çok değerli. Ben, Aile Yılı kapsamında özel etkinliklerin de yapılacağı Konya Kitap Günleri’ne Konya’mız başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden, her yaştan kitapseveri bu kültür şölenine katılmaya davet ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal ve yerel yazarların, akademisyen ve sanatçıların farklı konu başlıklarıyla yer alacağı 12. Konya Kitap Günleri’nde; edebiyat, tarih, sosyoloji, çocuk edebiyatı, şiir ve roman türlerinde de özel söyleşiler gerçekleştirilecek. Etkinlik süresince farklı tarzlarda konserler ve müzik dinletileri de etkinliği renklendirecek.

12. Konya Kitap Günleri, 18-26 Ekim 2025 tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde saat 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.