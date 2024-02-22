14. GAPTARIM Fuarı Gaziantep’te törenle açıldı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

14. GAPTARIM Fuarı'nın açılış törenine, Gaziantep Vali Vekili Hüseyin Kaptan, önceki dönem Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Hakkı Emre Yunt, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı.

“Gaziantep tarımda önemli bir merkez”

Gaziantep Vali Vekili Hüseyin Kaptan, fuardaki açılış konuşmasında, ülkemizin tarımsal üretimin merkezlerinden birisi olduğunu ifade etti. Türkiye’nin sektör ihracatında dünyada önemli bir paya sahip olduğunu kaydeden Kaptan, “Bu durum da ülkemiz cari açığının kapatılmasında çok önemli bir etmendir. Bunda Gaziantep çiftçisinin ve sektörün katkısı çok büyüktür. Gaziantep hem tarım hem de tarıma dayalı sanayi alanında Türkiye’nin en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Bu anlamda çiftçilerimizin alın teri ile ürettiği ürünler sanayicilerimiz tarafından katma değerli ürünler haline dönüştürülerek dünyaya ihraç ediliyor. Bu fuar, çiftçilerimiz ve fuar ziyaretçilerimiz için yeni ürün ve teknolojilerin görünmesi, yüz yüze iletişimin sağlanması ve güçlenmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle organizasyonda emeği olan tüm paydaşlara teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Gaziantep’te fuarların büyümesi en büyük önceliğimiz”

Önceki dönem Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, açılış konuşmasında, “Şehrimizdeki fuarların büyümesi, gelişmesi en büyük temennilerimizdendir” diyerek şunları kaydetti:

“Tarım sektörü hem şehrimiz hem de ülkemiz için çok önemli bir noktada duruyor. Sektör aynı şekilde dünyada da stratejik bir öneme sahiptir. Gaziantep Sanayi Odamızın yapmış olduğu bu güzel organizasyonları bizler takdirle izliyoruz. Bu nokta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası gibi kurumlarımızın katkıları çok önemli. Bütün bunların Gaziantep Valiliğimizin katkıları da çok önemli. El ele verirsek ve birbirimizi desteklersek inşallah bu fuarın 24‘üncüsünü de 34’üncüsüne de açarız. Hayırlı olmasını diliyorum.”

“Gıda her zaman en temel ihtiyaç”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de fuarda yaptığı açılış konuşmasında, “Dünya nüfusundaki artış, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile gıda arzı konusu her geçen gün önemini artırmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan buğday krizi ise gıda arzının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. En temel ihtiyaç olan gıdaya erişim konusu önümüzdeki yıllarda çok daha stratejik hale gelecektir. Yeni dönemin parlayan yıldızı tarım ve gıda sektörüdür. Gıdayı yönetenin dünyayı yönettiği bir dünyada; tarım ve gıda konusunda kendi kendine yeten ülkeler her zaman güçlü ve ayakta kalmayı başaracaktır’’ ifadelerini kullandı.

“Gaziantep, gıda ve tarım sanayisinde dünyanın önde gelen şehirlerinin başında gelmektedir” diyen Ünverdi, “Pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde şehrimiz gıda ihracatıyla dünyayı doyuran şehir olmuştur. 2023 yılında Gaziantep’ten yapılan ihracatta tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ihracatı tekstilin önüne geçerek şehrimizde, yüzde 35,3 ile en büyük paya sahip sektör olmuştur. Gıda ve tarım ürünleri ihracatında İstanbul’dan sonra 2. sırada yer almaktayız. Bu noktada tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinde, teknolojilerimizi geliştirebilir, verimliliği artırabilir ve yeni pazarlara ulaşabiliriz. GAPTARIM Fuarımız, farklı bölgelerde üretim yapan gıda sanayicilerini, tarım makinaları üreticilerini, çiftçi ve besicilerimizi buluşturması açısından büyük önem taşıyor ve eminim ki sektörlerimize ve ülke ekonomimize büyük katkıları olacaktır. Bu anlamda emeği geçen herkese ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akkaya ise 20 farklı ülkenin, 25 ayrı şehrin temsil edildiği 14. GAPTARIM Fuarı’nın 300’e yakın markanın ve binlerce ürünün sergilendiği bölgenin en büyük geleneksel tarımsal etkinliği olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Fuarın bölgemizde faaliyet gösteren çiftçin ve köylünün yeni ürünlere ve yeni teknolojilere daha rahat ulaşmasını sağlaması bakımından çok önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Akkaya, “Ticari ve ekonomik katkılarının yanı sıra sosyal ve toplumsal etkileşimi ve iletişimi güçlendiren GAPTARIM Fuarlarımız adeta bir tarım şenliği havasında geçmektedir. Gaziantep hem tarımı hem de tarıma dayalı güçlü sanayisi ile bölgenin potansiyelini tüm dünyaya yansıtmaktadır. GAPTARIM Fuarı da bu yansımanın en güzel sembollerinden birisi haline gelmiştir. Fuarımızın kentimize ülkemize ve sektörümüze hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kent protokolü fuarı gezerek katılımcılardan yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fuar, 21-24 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.