14. Kocaeli Kitap Fuarı kitapseverleri bir araya getirecek

EKONOMİ / KOCAELİ

İlk kez 10 bin ziyaretçiyle başlayan Kocaeli Kitap Fuarı, geçen yıl 988 bin 444 kişiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza attı. Entelektüel kapasitesi ve toplumun her kesiminden gördüğü ilgiyle Türkiye’nin en önemli kültürel etkinliklerinden biri haline gelen fuar, “Özgürlükler Fuarı” unvanını kazanarak herkesin emeğine saygı duyarak özgürce yaşamanın mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

Bu yıl 05-13 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan fuar, her gün 10.30-21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Fuar süresince edebiyat, tarih, medya ve sanat dünyasından önemli isimler yer alacak ve 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. 530 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, 800 yazar okurlarıyla buluşacak.

Fuarın resmi açılışı 04 Ekim Cuma akşamı saat 19.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Açılış programında onur konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten, “merhamet medeniyeti” üzerine önemli görüşlerini paylaşacak. Ardından “Bir Yürüyüşün Öyküsü” adlı tiyatro gösterisi ile Anadolu’nun ağıtları ve hikâyeleri sanatseverlerle buluşacak.

Fuarın ana teması “Savaşın ve Acının Edebiyatı” olarak belirlendi

Fuar boyunca savaş, sürgün ve göç temalarının edebiyata yansımaları ele alınacak. Filistin, Bosna ve Doğu Türkistan’dan gelen edebi eserler ve bu bölgelerden yazarlar fuarın özel oturumlarında yer alacak. Ziyaretçiler, fuara tramvay hattı ve özel otobüs seferleriyle kolayca ulaşabilecek. Ayrıca, fuarla ilgili tüm bilgilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi ve Alo 153 çağrı hattı üzerinden erişilebilecek.

Sezai Karakoç’un "Hızırla Kırk Saat" şiirleri katılımcılara tanıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 16-19 Kasım 2023 tarihleri arasında üstat Sezai Karakoç adına dört gün süren Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu düzenlemişti. Bu özel etkinlikte, Karakoç’un Hızır imgesi üzerinden eserlerini günümüzle yeniden yorumlayan 40 yazar, şairin 40 saatlik manevi yolculuğunu anlattı. Her oturumda "Hızırla Kırk Saat" şiirleri incelenerek katılımcılar, Karakoç’un zengin fikir dünyasında bir keşfe çıktılar. Şimdi ise bu değerli konuşmalar, Kocaeli Kitap Fuarı’nda "Hızırla Kırk Saat İçin Kırk Konuşma" adıyla kitaplaştırılarak edebiyat dünyasıyla buluşturulacak. Özel oturumda; İsmail Kılıçarslan, Yusuf Genç ve Saadettin Acar, “Hızırla Kırk Saat” Kitabını görüşleri kapsamında ele alacak.