15 Temmuz’un 9. yılında Konyalılar Mevlana Meydanı’nda buluştu

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Konya protokolünün ve vatandaşların katılımıyla ilk olarak Alaaddin Tepesi’nden başlayıp Mevlana Meydanı’nda sona eren anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Anma etkinlikleri daha sonra Mevlana Meydanı’nda devam etti.

Her yıldönümünde olduğu gibi bu yıl da genciyle yaşlısıyla 7’den 70’e her yaştan Konyalı ellerinde bayraklarla alanı doldurdu. Konyalıların büyük coşku yaşadığı anma programında; 15 Temmuz’u anlatan sinevizyon gösterimleri duygulu anlar yaşattı.

Şehitlerimizi anmak için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın coşkuyla okunmasından sonra programda konuşan 15 Temmuz Gazisi Muhammed Emin Sergili, Türk Milleti’nin istiklaline ve istikbaline uzanan her türlü tehdide karşı dimdik durmaya ve demokrasisine sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

“Konya’mız tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz’da da üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdi”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, “15 Temmuz tarihi, milletimizin demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığının en somut göstergesi oldu. Konya’mız tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz’da da üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdi. Konya’nın her bir evladı o karanlık gecede Türkiye’nin umutla çarpan kalbi, iradeyle yükselen sesi oldu. Hamdolsun bugün de aynı ruhla dimdik ayaktayız. Demokrasimizin, bağımsızlığımızın ve geleceğimizin teminatı olan bu birlik ve beraberlik ruhunu asla kaybetmeyeceğiz” diye konuştu.

“Aziz milletimiz söz konusu vatan olunca gereğini her zaman yapmıştır”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak verip sokaklara dökülen, gövdelerini siper ederek karanlık geceyi aydınlık güne kavuşturan aziz milletin, söz konusu vatan olunca gereğini her zaman yaptığını ve yapmaya hazır olduğunu söyledi. Hain darbe girişimine karşı nice şehitler verildiğini belirten Milletvekili Özer, “O gecenin seneyi devriyesinde şehadet şerbetini içen 253 şehidimizi dualarla anıyor, Rabbimizden rahmet diliyor, darbe girişimi sırasında yaralanan tüm gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum” diye konuştu.

“İmanla yoğrulmuş yürekler, tanktan da tüfekten de büyüktür”

Konya Valisi İbrahim Akın da Türk milletinin, vatanına ihanet eden ve evladının canına kasteden hainlere geçit vermediğini belirterek, “15 Temmuz’da hep birlikte bir kez daha gördük ki imanla yoğrulmuş yürekler, tanktan da tüfekten de büyüktür. Göğsünü siper eden şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu kutlu vatanın her bir evladı, daima iftiharla anılacaktır. Onlar, bu toprakların ebedi teminatı, milletimizin onurlu yürüyüşündeki kutlu yol arkadaşlarıdır ve biz, onların bize emanet ettiği aziz vatanımızı, son nefesimize kadar gözümüz gibi koruyacak; aynı inanç ve aynı kararlılıkla istikbale yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması ilgiyle takip edildi

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı’nda düzenlenen anma programında yaptığı konuşma dev ekrandan ilgiyle takip edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016’da bu topraklardaki bin yıllık tarihin en ağır ihanetlerinden birine uğradıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gazi Meclisi’miz, Cumhurbaşkanlığı Külliye’miz, Genelkurmay Başkanlığı’mız, Ankara Emniyeti’miz, TRT ve TÜRKSAT’ın yanı sıra Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Başkanlığı’mız da saldırıya maruz kaldı. 21’inci asrın haşhaşileri olan FETÖ’cü alçaklar ülkemize, milli iradeye ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. Demokrasimizi hedef alan FETÖ’cü hain sürüsünün o geceki saldırılarında tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. Bıyıkları daha yeni terleyen delikanlılardan, Nene Hatun misali namlulara meydan okuyan hanım kardeşlerimize, bir yıllık hasadını feda etmekten çekinmeyen çiftçilerimizden, ‘Gün vatana sahip çıkma günüdür’ diyerek öne atılan akademisyenlerimize kadar nice kardeşimizi, dostumuzu, yakın mesai arkadaşımızı o gece şehit verdik. 2 bin 740 vatandaşımız ise yaralandı ve gazilikle müşerref oldu. Yurdu yaşatmak için can veren, ama canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen kahramanların haklarını asla ödeyemeyiz.”

“Ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecek”

FETÖ ile mücadeleye hız kesmeden, aynı kararlılıkla devam edecekleri mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız. Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, hata yapmadan, sulandırmadan, masumla mücrimin tefrikini çok iyi yaparak, bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan inşallah çıkartacağız. Bunun için tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmamamız gerektiğinin altını tekrar çiziyor, Rabb’im hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum” cümlelerini kullandı.

Talha Bora Öğe’nin şiir dinletisi, Fatih Koca ile Özhan Eren ve orkestrasının konserleriyle devam eden anma programında saatler 00.13’ü gösterdiğinde selâ okundu. Program, yapılan dualarla tamamlanırken, demokrasi nöbeti sabah ezanına kadar devam etti.