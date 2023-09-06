19. Ulusal Kil Sempozyumu Eskişehir'de düzenlenecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Kil Bilimleri Derneği’nin katkılarıyla geleneksel olarak iki yılda bir farklı üniversitelerin ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Kil Sempozyumu’nun 19’uncusu (Kil’2023 ESTÜ Eskişehir), 6-9 Eylül tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sempozyum kapsamında 7 Eylül Perşembe günü Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın yöneteceği "Endüstriyel Hammadde Paneli" de düzenlenecek. Panelde, sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddelerin tedariki ve sürdürülebilirliği gibi konular ele alınacak.

Endüstriyel hammaddelerin geleceğine ve sorunlarına odaklanılacak olan panelde Seramik Federasyonu Başkanı İlter Yurtbay, Dökümcüler Derneği Başkan Yardımcısı Dilek Gündüz, Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Metin Çekiç, Türkiye Seramik Federasyonu Başkan Yardımcısı Adnan Geredeli, Dökümcüler Derneği Genel Sekreteri Koray Hatipoğlu söz alacak.

Kil ve kil mineralleri ile ilgili araştırmalar yürüten farklı disiplinlerden bilim insanlarını ve kil endüstrisi çalışanlarını bir araya getirmeyi hedefleyen sempozyumda, Seramik Araştırma Merkezi’nin 25’inci kuruluş yıldönümü anısına Türk Seramik Derneği iş birliği ile Seramik Hammaddeler Çalıştayı da gerçekleştirilecek. 19. Ulusal Kil Sempozyumu’nda bir hammadde olarak endüstride birçok alanda kullanılan killer ve kil mineralleri hakkında gerek üniversiteler ve devlet kurumları gerekse özel sektör tarafından yapılan akademik ve araştırma-geliştirme çalışmalarının bir bilimsel platformda sunulması ve tartışılması hedefleniyor.