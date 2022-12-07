1960’lı yılların ‘Taş Mağaza’sı, dünya devi Inditex’e tedarikçi oldu

Eray ŞEN



ADANA - Goldeks Genel Müdür ve CEO’su Süleyman Çalışkan, ailesinin 60 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe yaptığı çalışmaları anlattı. Adana’nın tekstildeki tanınmış işletmesi Taş Mağaza’nın 1960’da kurulduğunu hatırlatan Çalışkan, “Ben üçüncü kuşaktanım. Taş Mağaza toptan ve perakende manifatura ürünleri satardı. Adana’daki iki büyük markadan biriydi ve halen ailemiz bünyesinde hizmet vermeye devam ediyor” dedi.

Aile işletmesinin üretime adım attığı dönemler hakkında bilgi veren Çalışkan, “İlk olarak çırçır işletmesi kuruldu. Karataş yolundaki çırçır ve prese fabrikası 70’li yıllara kadar çalışmaya devam etti. Adana-Ceyhan yolunda 2001 yılında iplik büküm tesisi Yenteks’i faaliyete geçirdik. Adana’nın tekstilde poliviskon, likralı kumaşlar ile öne çıktığı bir dönemdi. 2013 yılında Adana OSB’deki tesisi satın aldık. Burada dokuma işi yapılıyordu, yeni yatırımlarla büküm bölümü ve diğer bazı eklemeler yaptık. Şu anda 10 bin 600 metrekare açık alan üzerinde 5 bin 500 metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz ve 55 kişi istihdam ediyoruz” diye konuştu.

Kendisinin Moskova Devlet Üniversitesi ve Ankara TOBB Ekonomi Üniversitesi’nde uluslararası girişimcilik üzerine eğitimini tamamladıktan sonra 2017 yılında fabrikaya geldiğini anlatan Çalışkan, şu anda üçüncü kuşak olarak ihracat odaklı çalıştıklarını kaydetti. Çalışkan, son dönemlerde yaptıkları üretim ve pazar alanları hakkında şu bilgileri verdi:

“Inditex’e çalışmak bir üst lige çıkmak gibidir”

“Burada ham kumaş üretiminden mamul kumaş üretimine geçtik. Bunun için ürün geliştirme departmanı kurduk, tasarımcı ekibi oluşturduk, şablon makinesi gibi ek yatırımlar yaptık. Ham kumaşın geliştirilmesi, desen çalışmaları gibi faaliyetlerle ürüne katma değer kazandırdık. Böylece marka işletmelerden oluşan bir pazara geçiş yaptık. DeFacto, LC Waikiki, İpekyol gibi markalara ürün verdik. O zamana kadar ihracat yoktu, yurt dışına açıldık, ilk ihracatımız Rusya’ya oldu. İkinci ihracatımızı İspanya’ya yaptık ama zaten ürünlerimiz konfeksiyon firmaları üzerinden dolaylı ihracat ile Avrupa’ya gitmeye başlamıştı. Şu anda İspanya merkezli olan ve Zara, Stradivarius, Bershka gibi markaları bünyesinde bulunduran, dünyanın en büyük hazır giyim zinciri Inditex’e ürün veriyoruz. Bizim sektörde bu gruba çalışmak bir üst lige çıkmak gibidir. Inditex’in çok ciddi denetimleri var ve bunu herkes geçemiyor. Şirketinizin hem mali, hem iş güvenliği, hem sürdürülebilirlik, hem sosyal açıdan belirli standartlarda olması gerekiyor.”



Inditex tedarikçisi olduktan sonra İspanya’nın ihracatta ana pazarları haline geldiğini belirten Çalışkan, ayrıca Hollanda, Belçika, İtalya gibi ülkelere de ihracat yaptıklarını, ürünlerimizin yüzde 30-40’ının doğrudan ve dolaylı olarak yurt dışına gittiğini bildirdi.

Adana’da bizden başka ‘şanel’ kumaş yapan yok

‘Şanel’ kumaş grubunda belirli sezonlarda yüksek siparişler aldıklarına dikkat çeken Çalışkan, “Adana poliviskoncudur ama bizden başka şanel kumaş yapan yok. Katma değeri oldukça yüksek bir üründür ve kapasitemiz ayda 300 bin metre. Yıllık dokuma kapasitemiz ise 2.5-3 milyon metre, iplik büküm kapasitemiz de yıllık 1.000 ton” dedi.

“GES kurmak neredeyse zorunluluk haline geldi”

Çalışkan, yaklaşık 5-6 milyon Euro civarında yatırım maliyeti olan bir boya-apre tesisi planladıklarını, ayrıca fabrikanın çatısına 5 bin metrekarelik bir alanda 1 MW’lık GES yatırımının devam ettiğini aktardı. Kullandıkları enerjinin yaklaşık yüzde 40’ını GES ile karşılayacaklarını belirten Çalışkan, “Bu konu hem yüksek enerji maliyetleri, hem de Paris İklim Anlaşması, Yeşil Mutabakat gibi sürdürülebilirlik mevzuatları açısından bütün firmalar için neredeyse zorunluluk hale geldi” ifadesini kullandı.