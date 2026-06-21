20 Kazla başladı, 220 civcive ulaştı

Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi’nde yaşayan 40 yaşındaki üretici Adem Kütük de projeden yararlanan isimlerden biri oldu. Geçen yıl 20 kazla üretime başlayan Kütük, kısa sürede sürüsünü büyüterek 220 kaz civcivine ulaştı. Çiftliğine astığı pankartla memnuniyetini dile getiren üretici, elde ettiği başarının arkasında verilen desteklerin önemli payı olduğunu ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Damızlık Kaz Üretimi ve Kuluçkahanesi, yetiştiricilerin en önemli sorunlarından biri olan civciv teminini kolaylaştırırken, üretimin sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sağlıyor. Kentte kurulan kanatlı kesimhanesi de üreticilere ücretsiz hizmet vererek sektörün gelişimini destekliyor.

Kaz yetiştiriciliğine başlama sürecini anlatan Adem Kütük, alım garantisinin üreticiler açısından önemli bir güvence oluşturduğunu söyledi. İlk sürüsünden elde ettiği yumurtalar sayesinde üretim kapasitesini artırdığını belirten Kütük, yaklaşık 460 yumurtadan yüksek verim elde ettiklerini ve şu ana kadar 220 civcive ulaştıklarını kaydetti. Kaz etine yönelik talebin her geçen gün arttığını ifade eden Kütük, yoldan geçen vatandaşların bile sipariş vermeye başladıklarını belirterek şunları söyledi.

“Geçtiğimiz yıl Ordu Büyükşehir Belediyesinden 20 kaz alarak bu işe başladık. Bizi bu işe iten en önemli etken Belediyenin alım garantisi oldu. Aldığımız kazlar ocak ayında yumurtlamaya başladı. 20 kazda 460 yumurta aldık. Bu yumurtaların 410 tanesini Büyükşehir Belediyesinin kaz kuluçkahanesine verdik. Şu ana kadar 220 kaz civcivimiz çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Kuluçkadan en fazla yüzde 65 oranında civciv çıkarken bizde bu rakam yüzde 80’nin üzerinde gerçekleşti. Büyükşehrin alım garantisinin yanı sıra yoldan geçen vatandaşlar bile bizlere sipariş vermeye başladı. Nasıl Kars kazı varsa, bizde Ordu kazı üretmeye başladık. Bu işi daha da büyütmek amacıyla veteriner arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Düzenli bir şekilde yapıldığında fındığa ek önemli bir gelir elde edilebileceğini görüyoruz. Tüm bu desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz” dedi.