'2019-2024 stratejik planda yüzde 92’ye ulaştık'

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli’nin önümüzdeki dönem için stratejisinin belirleneceği “Geleceğe Bakış” Vizyondan Eyleme Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı başladı. Büyükşehir bünyesindeki ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayın startı Kocaeli Kongre Merkezinde açılış programıyla verildi. Kocaeli’nin geleceğine yön verecek strateji ve eylemlerin belirleneceği çalıştayın açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, daire başkanları ve bürokratlar ile Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, MARKA, KOSTÜ, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası, İZAYDAŞ, İSU, Ulaşımpark gibi paydaş kurumlardan temsilciler katıldı.

“Stratejik plan kurumun yol haritasıdır”

Kocaeli’nin geleceğini şekillendirmek, vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini ortaya koymak için 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayına iştirak eden konuklara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Strateji kelimesi aslında askeri bir tabirdir fakat daha sonra iş, siyaset, kalkınma, kamu yönetimi gibi alanlarda da kullanılmaya başlanan bir kavram haline gelmiştir. En basit anlamıyla önceden belirlenip hedefe giden yolu tarif eder. Ayrıca eldeki kaynaklarla en iyi sonucu elde etme sürecidir. Stratejik plan aslında bir kurumun nereden geldiğini, nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini belirleyen bir yol haritasıdır. Kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri analiz eder. Kurumun kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Paydaşlarıyla iletişim kurmasını da sebebiyet verir. Ayrıca kurumun performansını da ölçer” dedi.

Genel Sekreter Gündoğdu, “2019-2024 stratejik planında yüzde 92 hedefine ulaşmış durumdayız. Durumumuz çok iyi. 31 Mart’a kadar da süremiz var. İnşallah yüzde 95’lerde veya yüzde 96’larda stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmiş olacağız” açıklamasını yaptı.

“Stratejik planın bize sağladığı en büyük fayda kurumumuzun ölçülebilir olmasıdır”

Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz diyen Gündoğdu, “Herhangi bir kurum ve kuruluşu iyi yönetmek istiyorsanız, orada başarılı olmak istiyorsanız, öncelikle onu ölçmeniz gerekir. Ölçmeden yönetim olmaz. İşte stratejik planın bize sağladığı en büyük fayda kurumumuzun ölçülebilir olmasını temin etmesidir. Çünkü üst yöneticiler o ölçtüğümüz rakamlara göre doğru kararlar verecektir. Stratejik plan hizmet kalitesini de artırır, vatandaş memnuniyetini de sağlar, ayrıca şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim ortaya koyar” şeklinde konuştu.

Konuşmasında çalıştayın ana başlıklarına değinen Genel Sekreter Gündoğdu, “Belediyemizin stratejik planı şehrimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemeyi, potansiyelini ortaya koymayı, sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlar. Şehrimizi daha yaşanabilir, daha rekabetçi, daha sürdürülebilir, daha dayanıklı, daha kültürlü, daha sağlıklı ve bizim de mottomuz olan daha mutlu bir şehir haline getirmeyi hedefler. Çalıştayımızda belirlenen ana başlıklarımız var. Bunlar ekonomik kalkınma, dirençli şehir, sürdürülebilir çevre, sağlık ve sosyal hizmetler, turizm, kültür ve sanat, marka şehir Kocaeli ve geleceğimizin teminatı gençler olacak. Her başlık altında bir takım sorular yönelteceğiz ve bunlara cevaplar arayacağız’’ dedi.

“Kocaeli marka şehir olmalı’’

Kocaeli’nin ekonomik potansiyelinin de masaya yatırılacağını aktaran Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Hangi sektörleri desteklemeliyiz, hangi yatırım ve teşvikleri sağlamalıyız, hangi işbirlikleri ve ortaklıkları kurmalıyız gibi sorulara cevap arayacağız. Sürdürülebilir çevre yönetimi ana başlığı altında ise çevresel sorunları çözmeye yönelik hangi politikaları izlemeliyiz, hangi önemleri almalıyız, hangi projeleri hayata geçirmeliyiz? Sağlık ve sosyal hizmetler başlığı altında ise halkımızın sağlık ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını nasıl daha etkin karşılayabiliriz, onlara hangi hizmetleri sunmalıyız, hangi gruplara öncelik vermeliyiz? Sanat, Kültür ve Turizm başlığı altında bu alanlarda şehrimizin potansiyelini nasıl daha geliştirebiliriz, nasıl daha üst noktalara taşıyabiliriz? Hangi etkinliklere öncelik vermeliyiz, nasıl tesisler kurmalıyız, hangi tanıtım ve pazarlama stratejilerini izlemeliyiz gibi sorulara cevap arayacağız. Kocaeli’yi bir marka şehir haline getirmeliyiz. Benim çok önemsediğim bir başka ana başlık ise gençler. Kocaeli’deki genç nüfusu nasıl destekleyeceğiz, hangi eğitim, istihdam, girişimcilik, spor ve sanat faaliyetlerini sunacağız, hangi beceri ve yetkinlikleri kazanmalarında onlara katkı sunabileceğiz, işte bu sorulara cevap arayacağız. Bu ana başlıklar altında şehrimizin mevcut durumunu da değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.