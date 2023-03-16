‘2023 Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’ başladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sanayicilerin çevreye olan duyarlığını ortaya koyarak farkındalık yaratmak amacıyla Bursa OSB ve BOSİAD tarafından ‘Çevreci üretim, temiz gelecek’ sloganıyla düzenlenen ‘Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nda başvuru süreci başladı. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm sanayi tesislerinin katılımına açık olan yarışma bu yıl 6. Kez düzenlenecek. Son başvuru tarihi 2 Mayıs 2023 olan yarışmada firmalar 3 kategoride yarışacak. Kategoriler Çevreye kirletici etkisi yüksek olan tesisler, Çevreye kirletici etkisi olan tesisiler ve İzin-Lisans muafiyeti olan tesisiler olarak belirlendi. 2015 yılındaki ilk yarışmanın ardından çevre konusunun konuşulmaya başlandığını, bütün firmaların çevreyle ilgili adımlar atmak istediğine dikkat çeken BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, “Amacımız eksikleri ortaya çıkarmak, bir birinci seçip rekabeti doğurmak değil, beraber toplum bilinci ile bir sinerji yaratarak, şehrimiz için, ülkemiz için daha güzel günleri geri getirmektir" ifadelerini kullandı.