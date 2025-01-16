2024 ihracatının yıldızları ödüllerine kavuştu

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde, 2024 yılında yaptıkları ihracatla Türkiye’ye 18,4 milyar dolar ihracat kazandıran Egeli ihracatçılara 20 kategoride 60 ödül verildi. Ödül töreninin açılışında 2024 yılının ihracatçı açsısından zor geçtiğini dile getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, 2025 yılında ihracatı geçen yıla oranla yüzde 7 oranında artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Girdi maliyetleri ve kur arasındaki makas açıldığı için rekabetçiliğin büyük ölçüde zayıfladığını söyleyen Gültepe, “Özellikle emek yoğun sektörlerde pazar kayıplarımız oldu. Tüm olumsuzluklara rağmen yılı yüzde 2,5 artıda kapatmayı başardık. 262 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat değerine ulaştık. Küresel ihracattaki payımızı yüzde 1,08’e çıkardık. Zor şartlarda elde edilen bu başarıda elbette Egeli ihracatçılarımızın katkısı önemliydi. 2024’te Ege İhracatçı Birliklerine kayıtlı yedi bini aşkın firmamız ihracatımıza 18,4 milyar dolarlık katkı sundu. 2025’e 280 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladık. Bunun anlamı şu: 2024’e göre ihracatımızı yüzde 7 artırmamız gerekiyor. Normal şartlarda çok daha fazlasını rahatlıkla yapabiliriz. Ama dünyadaki gelişmeleri de hesaba katmak durumundayız. Türkiye’nin, ihracat ailemizin bu kapasitesi, bu potansiyeli var” diye konuştu.

2024’te rekabetçiliğin büyük zarar gördüğünü, Bu yılın da aynı şekilde devam etmemesi gerektiğini dile getiren Gültepe, “Enflasyonla mücadele tamam. İhracatçılar olarak biz de elimizden gelen desteği verdik, veriyoruz. Ama sanayiyi de unutmamalıyız. Üretimi ve ihracatı destekleyecek politikaların hızlı bir şekilde geliştirilip devreye alınması gerekiyor. Aksi takdirde üretim ve ihracatımız sürdürülebilir olma özelliğini kaybeder. Bu da ekonominin lokomotifi olan ihracatın yavaşlaması anlamına gelir. Elbette böyle bir ihtimali düşünmek bile istemiyoruz. Dolayısıyla 2025’te enflasyonla kurun paralel hareket etmesi gerekiyor. Her fırsatta altını çizdiğim konuyu bir kez daha hatırlatmak istiyorum: İhracatçılar olarak biz hiçbir zaman yüksek kur istemedik. Bu salondakilerin çoğu ihracatçı. Soruyorum. Sizin yüksek kur gibi bir derdiniz var mı? Hayır. Biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Ne diyoruz? Enflasyonla kur paralel hareket etmeli. Hatta yıllık enflasyonun beş puan altına bile razıyız. 2024’te enflasyon kabaca yüzde 45 oldu. Dolar kurundaki artış ise yüzde 20 bile değil. Fark iki kattan daha fazla. İhracatçı bu şartlarda nasıl rekabet etsin? 2024’ü bir şekilde tamamladık. Ama aynı anlayış devam ederse bu sene çok zorlanırız. Dolayısıyla zaman kaybetmeden rekabetçiliğimizi güçlendirecek politikalara ihtiyaç var” değerlendirmelerinde bulundu.

Jak Eskinazi: “20 yıldır başarılarını ödüllendiriyoruz”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2024 yılı için mevcudu koruma hedefi koymuştuk ve yüzde 1 artışla 18,4 milyar dolar ihracatla geride bıraktık. 2025 ekonomik program ile “Kararlılık Yılı” olacak. Döviz kuru enflasyon oranında arttığı taktirde iki haneli artış hızı yakalayabiliriz ve 20 milyar doları geçebiliriz. Böylelikle Türkiye’nin 280 milyar dolar ihracat hedefine daha fazla katkı sağlamış oluruz. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2024 yılındaki ihracatında 8 binden fazla firmamızın emeği var. Bugün 20 kategoride 60 ödül takdim edeceğiz. İhracatımızın yüzde 40’ını yapan ödül alacak firmalarımızın 7,4 milyar dolar ihracatı var” dedi.

Türkiye’de ihracatçı birlikleri arasında ilk ödül törenini EİB’in başlattığını söyleyen Eskinazi, 2024 performanslarını ödüllendiren ilk birliğiz. 20 yıldır firmalarımızın başarılarını ödüllendiriyoruz. Ödül törenimize desteklerinden ötürü Platin Sponsorumuz İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’ye, Uçak Tekstil’e ve Altın Sponsorlarımız Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş., Uçak Kardeşler Gıda A.Ş. ve Norm Holding’e Ege İhracatçı Birlikleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu önemli geceyi onurlandıran tüm konuklarımıza, Ticaret Bakanlığı yetkililerimize, TİM Başkanımıza ve STK Başkanlarımıza tekrar teşekkür ediyor, tüm ihracatçılarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

EİB İHRACATIN YILDIZLARI ÖDÜLLERİ

1. Petkim

2. Pergamon Status

3. Kılıç Deniz Ürünleri

SEKTÖRLERDE İLK 3 BÜYÜK İHRACATÇI

Demir ve demir dışı metaller: Kocaer Çelik, Kardemir Dış Ticaret, Başak Metal

Deri ve deri mamulleri: Sepiciler Çaybaşı Deri, Eskatek Deri, Lider Deri

Hazır giyim ve konfeksiyon: Sun Tekstil, Üniteks, Roteks

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar: Abalıoğlu Yağ, Yonca Gıda, Ferrero Türkiye

Kuru meyve ve mamulleri: Özgür Tarım, Osman Akça Tarım, Pagysa Pamuk

Maden: Tüprag, Kaltun Madencilik, CTC Enerji

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri: Tetra Pak, Europap Tezol Kağıt, MM Graphia İzmir

Su ürünleri ve hayvansal mamuller: Kılıç Deniz Ürünleri, Gümüşdoğa, Noordzee

Tekstil ve hammaddeleri: Uçak Tekstil, Balta Floorcovering, Menderes Tekstil

Tütün: JTI Tütün, British American Tobacco, Phillip Morris

Yaş meyve sebze: Uçak Kardeşler, Euro Gıda, Treko

Zeytin ve zeytinyağı: Verde Yağ, Marbil Yağ, Kozaklı Tarım

Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri: Belenco, QUA Trading, Anatolia

Elektrik-elektronik: Schneider Elektrik, Eltaş Transformatör, Uğur Soğutma

İklimlendirme: Mitsubishi Electirc, Uğur Soğutma, AKD Döküm

Kimya: Petkim, Akdeniz Chemson, Polibak

Makine: TPI Kompozit, Gimas, Terbay Makine

Otomotiv: CMS Jant, Jantsa, *

Savunma ve havacılık: BMC Otomotiv, Heper Metal, HMS Makine

(*) Adının açıklanmasını istemedi.