2024, İZBAŞ’ta dev yatırımların yılı olacak

EKONOMİ / İZMİR

İZBAŞ’ın yüzde 90 seviyesinde doluluk oranına ulaştığına dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Bölgeye yeni yatırımcı çekerken önceliklerinin yenilenebilir enerji sektörüne ana ve yan sanayi üretimi yapan firmalar olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin en iyi çalışan ve en yüksek ölçekte katma değer yaratan serbest bölgeleri arasında yer aldıklarının altını çizen Sevimli, Avrupa’nın en büyük rüzgâr türbin kanadı fabrikasına ev sahipliği yapan İZBAŞ’ın, yenilenebilir enerji sektörünün ekipman üretiminde bir kümelenme merkezi olma yolunda ilerlediğine işaret etti.

İnşaat süreci devam eden yatırımların, 2024 yılında devreye alınacağını sözlerine ekleyen Eyüp Sevimli, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünyanın en önde gelen bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff’un fabrika inşaatı başladı. Teknoloji ve sermaye yoğun bu dev yatırımda rüzgâr enerjisinden otomotive, havacılıktan beyaz eşyaya kadar pek çok sektöre özel üretimler yapılacak ve üretimin tamamı şirketin Fransa’daki fabrikasına ihraç edilecek. Yatırım amaçlı görüşme yaptığımız çok sayıda yerli ve yabancı sermayeli şirket var. Doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaşan Bölgemizde yeni yatırımlar için çok kısıtlı alan kaldı. Bu nedenle yatırım taleplerini değerlendirirken pek çok kriteri dikkate alıyoruz.”

“Denizüstü RES yatırım sürecini dikkatle izliyoruz”

Sevimli, Türkiye’nin sıfır noktasında olduğu ve büyük potansiyel vaat eden yenilenebilir enerji kaynağının denizüstü (offshore) rüzgâr enerjisi santralleri olduğunu söyledi. Sevimli, Türkiye’nin karasal rüzgâr enerjisinde 26 yılda 12 bin Megavat (MW) seviyesinde bir kurulu güce ulaştığını, bugün itibarıyla ülkenin toplam kurulu gücünün yüzde 11’ini rüzgâr enerjisinin karşıladığı bilgisini verdi.

Hükümetin açıkladığı Ulusal Enerji Eylem Planı’na göre Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2035 yılında 29 bin 600 MW seviyesine yükseleceğini anımsatan Sevimli, bu kapasite içerisinde denizüstü rüzgâr enerjisinin 5 bin MW seviyesinde pay alacağını, bu payın Türkiye’nin keşfi yapılmış potansiyelinin 15’te biri seviyesinde olduğunu söyledi.

İZBAŞ olarak denizüstü RES’lerde ana ve yan sanayi ekipman üretiminde doğrudan söz sahibi olmak istediklerini sözlerine ekleyen Sevimli, “İzmir, karasal RES’lerde tüm dünyanın alkışladığı başarısını denizüstü RES’ler ile perçinleyebilir. Mevcut kümelenme başarısı İzmir’i bu alanda Ege, Akdeniz ve Karadeniz havzasının en önemli üretim merkezlerinden birisi yapabilir. İlk kanat, ilk kule, ilk nasel, ilk Ar-Ge tesisinin olduğu bir kent İzmir ve bu üretimleri yaparken hiçbir eksiğimiz bulunmuyor” dedi.