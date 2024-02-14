'2024 moda endüstrisi için kolay olmayacak'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ocak ayında hazır giyim ihracatı Türkiye genelinde yüzde 12,4 düşerken, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (EHKİB) ihracatındaki gerilemenin yüzde 2 ile sınırlı kaldığını ifade eden EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, 2023’ten devam eden problemlerle, 2024’ün de kolay bir yıl olmayacağını söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlediği basın toplantısında 2023’te Türkiye geneli hazır giyim ihracatının 19,2 milyar dolar olduğunu hatırlatan Sertbaş, “Birliğimizin ihracatı ise 1 milyar 340 milyon dolar oldu. 2023, sektörümüz için zor bir yıl oldu. Ana ihraç pazarımız Avrupa’daki durgunluk, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yarattığı belirsizlik, yurt içinde finansmana erişim sıkıntısı, işçilik/enerji maliyetlerindeki artışlar bizi zorladı. Maliyet artışları nedeniyle rakiplerimize göre pahalı kaldığımız için müşteriler gitmeye başladı. Giden müşterinin yerine yenisini bulmak kolay olmuyor. İşverene ödenen asgari ücret desteğinin bin 400 TL’ye çıkarılması istihdama ve üretime olumlu katkı sağlar” dedi.

Kapasite kullanım oranının yüzde 84’lerden yüzde 76,4 seviyelerine gerilediğini aktaran Sertbaş, “Ayrıca, 2023 yılı ekim ayında iplik, kumaş, hazır giyim ürünlerinin ithalatına getirilen yüzde 10’luk ilave gümrük vergisi kararı hazır giyim ihracatçıları için durumu daha da zorlaştırdı. Bu zorlukların 2024’ün ilk yarısında da işlerimizi olumsuz etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Sektörde işlerin yolunda gitmesi halinde toparlanmanın yılın son çeyreğinde olmasını bekliyoruz. Sektör olarak yıl sonu ihracat hedefimizi 20 milyar dolar olarak belirledik. Ocak ayında ihracatımızda düşüş devam etti. Düşüş Türkiye genelinde yüzde %12 olurken, EHKİB ihracatı %2 azaldı. Bu yıl geçen yılı yakalamaya çalışacağız. 1 milyar 350 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. İhracatımız şu an iyi gitmiyor ama diğer taraftan Türkiye’nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasındayız. Kilogram başına ihracat birim fiyatımız 15 dolar ile Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Ege’de bu rakam 21 dolar” diye konuştu.

Toplantıda konuşan EHKİB Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli ise, “Pazar kaybı 2024’te devam edecek. Yaklaşık 4 sezon başka ülkelerle çalışan müşteriyi geri döndürmemiz gittikçe zorlaşıyor. Her şey iyi gitse bile toparlanma ancak 2025 yılının sonunda başlayabilir” dedi.

EHKİB Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı da net asgari ücretin geçtiğimiz senelerde 300 dolar civarındayken şu an 550 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “Sektörümüzün en büyük gider kalemi olan işçiliğin bu denli artması tabii ki bizi çok zorluyor. Ancak ülkemizin gelişmesi, insanımızın biraz da olsa refah içinde yaşaması için artık bundan daha düşük bir asgari ücret beklentisi içinde değiliz” diye konuştu.