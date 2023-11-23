‘2024 yılı hedefimiz satışlarımızı yüzde 18 oranında artırmak’

EKONOMİ / KOCAELİ

Savaş Çelik Elek Pazarlama Müdürü Nihat Öğretmenoğlu, “Firmamız günün koşullarına göre sürekli kendini yenilemekte ve istikrarlı bir şekilde üretimini gerçekleştirmektedir. Savaş Çelik Elek, 75 yıldır bugünkü uzmanlık alanlarından olan çelik elek imalatında yoğunlaşarak sektördeki yolculuğumuza yön verdik. 1945 yılında, o günkü koşullarda, dokuma çıkrıkları ile yapılan üretim, bugün tamamı ile bilgisayar teknolojisine entegre olmuş makinalar zinciri le devam etmektedir” dedi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarını söyleyen Nihat Öğretmenoğlu, “Firmamız kendi ham maddesi olan yüksek mukavemetli yaylık çelik telini son teknoloji makinalarda soğuk çekme kalibrasyon usulü ile DIN 17223 ve TS 2500 standartlarına uygun olarak imal etmektedir. Üretimimizin tamamı CNC makineler ile yapılmaktadır. Yıllık üretim kapasitemiz 12 bin ton olup bunun büyük miktarı endüstriyel örgülerdir. İhracatımız, ciromuzun yüzde 58’ini karşılamaktadır” şeklinde konuştu.

“Fiyatlar makul seviyeye geldi”

2023 yılı itibari ile piyasa koşullarında dekoratif mesh, günden güne endüstriyel meshlere göre üretim miktarını arttırmaktadır diyen Öğretmenoğlu, 2024 için hedefimiz, satışlarımızı yüzde 18 oranında artırmaktır. Yeni Pazar arayışımızı da yurt içi ve yurt dışı fuarlar ile desteklemekteyiz. Yeni ürün konusunda ise Ar-Ge çalışmalarımız devam etmektedir. Tel mesh ihtiyacının bazı kalemleri, yurt dışından aşırı yüksek fiyatlar ile tedarik ediliyordu. Savaş Çelik Elek olarak makine ve ekipman yatırımlarımız ile bu açık, büyük oranda kapanmış ve fiyatlar makul seviyelere gerilemiştir” dedi.

“850 çeşit desen üzerinde çalışıyoruz”

Firma olarak tel mesh ve tel üretimi sektöründe 850 çeşit desen üzerinde çalışmaktayız diyen Öğretmenoğlu, “Tasarımlarımız yılların verdiği tecrübe neticesinde tarafımızdan ve yurt dışından da destek alarak müşterilerimizin talepleri neticesinde tasarlanmaktadır. Kalıplarımız tarafından dizayn edilmektedir. Ayrıca tasarım ve yapabilirlik tamamı ile tecrübeye bağlı olduğu için ortak tasarım konusundan biraz uzak durmaktayız” şeklinde konuştu.

Öğretmenoğlu: 24 ülkeye ihracat yapıyoruz

İhracat yaptığı ülke sayısının 24’ü bulduğunu vurgulayan Öğretmenoğlu, “2002 yılından günümüze makina ve bina yatırımlarının yanı sıra yurt dışına açılan firmamız başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Güney Amerika ve Kuzey Afrika’da satış noktaları ile müşterilerine hizmet etmektedir. Artan kapasite ve ürün çeşitliliği ile sektörlere hitap etmeye başlayan firmamız Avrupa’nın sayılı dekoratif mesh üreticileri ile işbirliğine girerek bazı kalemlerde yurtdışından temin yolu ile bazılarında ise kendi tesisinde imal etmeye başlamıştır” ifadelerini kullandı.