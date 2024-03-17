'2024 yılında daralmayı durdurduk ihracatta artışa geçtik'

İZMİR / EKONOMİ

Küresel ekonomide yaşanan resesyon nedeniyle 2023 yılında Türk doğal taş sektörünün ihracatının yüzde 8’lik daralma yaşadığını, 2 milyar 96 milyon dolardan 1 milyar 936 milyon dolara gerilediğini aktaran Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, ihracattaki kötü gidişi durdurmak ve tekrar artışa geçmek için 2024 yılının ilk çeyreğinde dördüncü uluslararası pazarlama etkinliğine imza attıklarını, 2024 yılının ilk iki aylık diliminde ihracatta artışa geçtiklerini kaydetti.

Ocak ayında Suudi Arabistan’a sektörel ticaret heyeti organizasyonuyla 2024 yılına giriş yaptıklarını söyleyen Alimoğlu, “Suudi Arabistan’dan sonra 6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Londra Business Design Center’da Surface Design Show Fuarı’na katıldık. İngiltere’de mimarlar, iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılarla ve İngiltere’de mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım okuyan Türk öğrencilerle güçlü bağlar kurduk. Yıllık 1,5 milyar dolarlık doğal taş ithal eden Güney Kore’de düzenlenen Korea Build Week 2024 KINTEX Fuarı’na 10 firmayla katılarak güzel iş birliklerinin kapısını açtık. Güney Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği, Kore Doğal Taş Birliği, Kore İthalatçılar Birliği ile çok verimli toplantılar yaptık. Güney Kore pazarında çaldığımız maya tuttu. Doğal taş sektöründe 2024 yılında ihracatta 2 milyar 100 milyon doları aşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe Xiamen Fuarı’nda bir adım daha yaklaştık. Bayram sonrasında İzmir MARBLE Fuarı’nda ticari bağlantılarımıza bir halka daha ekleyeceğiz” diye konuştu.

“Çin’e 1 milyar dolar ihracat yaptığımız zamanlara dönmek istiyoruz”

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Altınpınar da, Türk doğal taş sektörünün Çin’e doğal taş ihracatının 2010’lu yıllarda 1 milyar dolar seviyesine ulaştığını, sonraki yıllarda Çin ekonomisindeki durgunluk ve pandemi nedeniyle ihracat rakamlarının 2022 yılında 418 milyon dolara kadar gerilediğini aktardı. Altınpınar, 2023 yılında Çin’e ihracatlarının tekrar artışa geçtiğini ve 432 milyon dolara ulaştığını, Çin’in tekrar en fazla ihracat yaptıkları ülke konumuna yükseldiğini, Çin pazarında eski parlak dönemlerine dönme arzusunda olduklarını ifade etti.