2024 yılını takip etmekte zorlandığımız gündemlerle tamamlıyoruz

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sanayi üretimindeki gerilemenin de, özellikle emek yoğun sektörleri olumsuz etkilediğine değinen Akgün, üretimin daralmasının, istihdam piyasasında bir durağanlık yaratırken, işsizlik oranlarının belirli alanlarda yükselmesine sebep olduğunu ifade etti.

Akgün, “üyelerimiz; enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi, finansal kaynaklara erişimin halen ciddi anlamda zor olması nedeniyle 2024’ü yatırım anlamında sessiz şekilde tamamlamaya hazırlanıyor.” şeklinde konuştu.

Altuğ şöyle devam etti: “Diğer taraftan hem komşu ülkelerdeki hareketlilik hem de küresel ekonomiyi etkileyecek siyasi gündemler de yaşadık. Suriye’de 60 yıldan fazla süredir yönetimi elinde tutan Esad rejimi sona erdi. Suriye’de istikrarın sağlanması, ülkemizde bulunan Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreçlerini hızlandırabilir. Bu durumun ekonomik, sosyal ve siyasal etkilerinin, önümüzdeki dönemde kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekecektir. Öte yandan, savaş döneminde büyük ölçüde zarar gören Suriye’nin altyapısının ve şehirlerinin yeniden inşa süreci, dolaylı olarak Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunma potansiyeline sahip. Bu bağlamda, Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerdeki yeniden yapılanma süreçlerine ülkemizin sağlayacağı destek, yalnızca söz konusu bölgelerin normalleşme çabalarına değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin büyüme ve gelişim dinamiklerine de katkı sağlayabilir. Bölgede jeopolitik bir krizin yaşanmaması adına ülkemizin Suriye politikalarını oluştururken ekonomik, sosyal ve güvenlik boyutlarını dengeli bir şekilde ele alması önemlidir.”

Sakarya, en çok ihracat yapan 8. il

Sakarya’nın ihracat rakamları ile ilgili bilgiler de paylaşan Akgün, Sakarya’nın Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 0.1, Ekim ayına oranla ise yüzde 20’lik düşüşle 521 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Sakarya’nın 2023’e kıyasla 11 aylık süreçte %6’lık artışla 9 milyar 50 milyon dolarlık üretimden ihracat gerçekleştirdiğini de belirten Akgün şu bilgileri verdi: “En çok ihracat yapan 7. İl konumumuzu koruduk. Kişi başı ihracat rakamlarına bakıldığında ise Sakarya ihracatçı iller arasında kişi başı düşen 5 bin 277 dolar ihracatla Türkiye'de 3. sırada yer almıştır. Bu önemli bir parametredir. Çünkü İzmir, Sakarya'nın 4.5 katı nüfusa sahipken ancak 2 katı ihracat yapabiliyorsa, bu Sakarya'nın başarısıdır. Buna ilave olarak bir de Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan güncel dış ticaret verilerine göre ilimizde ihracatın ithalatı karşılama oranı yılın ilk 10 ayında %152 olarak gerçekleşti ve yılın ilk 10 ayında 1.9 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verdik.”