2025’in ilk yarısında cirosu 10 miyar TL’yi aştı: Kardemir Çelik’ten 30 milyon dolarlık yatırım

EKONOMİ / İZMİR

Kardemir Çelik, 2025 yılının ilk yarısını güçlü finansal sonuçlarla tamamlarken, gelecek yıla yatırımlarla hazırlanıyor. 2026 yılının ikinci çeyreğinde 30 milyon dolarlık yatırım maliyeti ile büyük profil hadde tesisini devreye almayı planlayan şirket, bu yatırımla üretim kapasitesini artırmayı ve ürün gamını genişletmeyi hedefliyor. Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, yeni yatırımların devreye girmesiyle toplam cirolarının yaklaşık yüzde 10 artacağını öngördüklerini açıkladı.

Bu yılın ilk yarısında cirosunu yüzde 20 artışla 10 milyar TL seviyesinin üzerine çıkaran Kardemir Çelik, 2026 yılında hayata geçireceği yeni yatırımlarla geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanıyor. İzmir Aliağa Bozköy’de, 30 milyon dolarlık yatırım maliyeti ile büyük profil haddesi tesisi yatırımını gerçekleştirecek olan şirket, ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesinin yanı sıra yeni pazarlara açılarak Türkiye ekonomisine ve istihdamına da katkı sağlamayı hedefliyor.

“2025 yılının ilk yarısında toplam ciromuz 10 milyarı aştı”

Kardemir Çelik’in güçlü finansalları ve yatırımları ile istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü belirten Bakırel, “10 yılı aşkın süredir, Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu listesi olan ISO 500'de yer alan şirketimiz yıllar itibariyle daha üst sıralara çıkarak istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) belirlediği, Ege Bölgesindeki En Büyük 100 Kuruluş sıralamasında ise son 4 yıl içerisinde 22’inci sıradan, 9’uncu sıraya çıkmayı başardık. Türkiye'nin 33,7 milyon ton ham çelik üretimi içinde yaklaşık yüzde 4,2 paya sahibiz. Son 3 yıllık mali performansımızı da sektördeki gücümüzün önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. 2023 yılında 11,6 milyar TL olan ciromuz, 2024 yılında 20,2 milyar TL’ye ulaşırken, 2025 yılının ilk yarısında 10 milyar TL’yi aştı. Aynı dönemde ihracatımızı da 110 milyon dolara ulaştırmayı başardık” dedi.

“Yeni yatırım üretim kapasitemizi ve ciromuzu artıracak”

Bakırel, 30 milyon dolarlık yatırım maliyeti ile gelecek yıl İzmir Aliağa Bozköy’de devreye girmesi planlanan profil hadde tesis yatırımının şirketin performansını da olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, “Dünyada artan çelik yapı kullanımı büyük profillere olan ihtiyacı artırıyor. Bu nedenle Kardemir Çelik olarak büyük profil hattı 200 mm UPN, IPN ve İPE üretiminin yanı sıra 2025 yılı sonu itibarıyla 200 mm üstü ürün gruplarına da üretim planlıyoruz. Yeni tesislerde güneş santrallerine yönelik özel profiller ve maden gemi sektörüne yönelik özel profiller de üreteceğiz. 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye girecek yatırımımız ile birlikte üretim kapasitemizi artırırken, üretim ve bakım maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyoruz. 2024 yılında 900 bin ton olarak gerçekleşen kütük üretimimizin 500 bin tonu profil, geri kalanı filmaşin ve inşaat demiri olarak gerçekleşti. Hedefimiz; 2025 yılında bu kapasiteyi yüzde 10 artırarak 2026 yılında 1 milyon 200 bin ton kütük üretimine ulaştırmak. Buna karşın diğer fabrikalarımızda, 650 bin ton profil, 550 bin ton filmaşin ve inşaat demiri üretimi yaparak toplamda 2,5 milyon ton üretim kapasitesi hedefine ulaşmayı planlıyoruz. Yeni yatırımların devreye girmesiyle toplam ciromuzun yaklaşık yüzde 10 artacağını öngörüyoruz. Yeni ürünler daha üst segmentte bir ürün olacağı için kar artışı ile birlikte yapacağı katkı yüzde 25’lere ulaşacaktır” açıklamalarında bulundu.

Ürün çeşitliliği ve kapasite artışının şirketin uluslararası pazarlara erişimini daha da kolaylaştıracağını dile getiren Bakırel, şirketin ihracatının yüzde 25 oranında artacağını öngördüklerini sözlerine ekledi.