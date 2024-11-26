“2050 planları orantılı kalkınma üzerine kurgulanmalı”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), kentin sürdürülebilir kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için uzun vadeli stratejik adımlar atılmasına katkı sunma adına önemli bir çalışmaya imza attı. Dernek, 2040 olarak hazırlanan ancak 2050 hedef yılına revize edilen 1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı’na yönelik detaylı bir rapor yayınladı.

Rapor, Bursa'nın büyüyen sanayi ve nüfus yapısını çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde ele alınırken; BUSİAD, kentin çevre düzeni planlarına aktif katkı sağlayarak, sanayi, tarım, turizm ve lojistik gibi kritik alanlarda dengeli büyüme modelleri geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Raporda, ayrıca kentsel gelişim planlarının ekolojik hassasiyetleri gözeterek hazırlanması gerektiği ifade ediliyor.

BUSİAD’ın raporunda, çevre düzeni planının 2050 yılına uzatılmasının, Bursa için stratejik bir fırsat sunduğu belirtilirken iklim değişikliği ile mücadele, doğal kaynakların verimli kullanımı, yenilenebilir enerji yatırımları ve akıllı şehir uygulamalarının entegre edilmesi gibi başlıklar, planın temel dayanakları arasında sıralandı. Raporda, sanayinin düşük karbonlu üretim tekniklerine geçişini ve çevre dostu teknolojilere yatırım yapmasının teşvik edilmesine vurgu yapılırken özellikle tekstil, otomotiv ve makine sektörlerinin, Bursa ekonomisinin temel taşları olduğuna ve bu sektörlerin yeşil dönüşüme liderlik etmesi gerektiği belirtildi.

“Tüm ilçeler birlikte düşünülmeli”

Kamu, özel sektör ve akademik çevrelerin iş birliği ile Bursa’nın sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanması gerektiği ifade edilen raporda ayrıca, planların sadece kağıt üzerinde kalmaması, somut uygulamalarla hayata geçirilmesi için çağrıda bulunuldu. BUSİAD Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan raporda ilgili planın Bursa’nın gelecek nesiller için yaşanabilir bir kent olma hedefini güçlendireceğine inanıldığının altı çizerilirken sonuç kısmında ise “Planlar, tüm ilçelerin birlikte düşünülüp ele alınarak sosyo-ekonomik dengesizlikleri de giderecek şekilde politikalar geliştirilerek tüm ilçelerin orantılı kalkınması üzerine kurgulanmalıdır. Sanayi, tarım ve turizm bu potansiyel açısından sektörüne bağlı olarak ilçelerimizde mevcuttur. Çalışmaların tam bir Bursa Mutabakatı sağlanarak hedeflendiği şekilde tamamlanmasını diliyoruz” denildi.