22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başlıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya’nın asırlardır medeniyetin kalbi olmuş, tarihe yön veren, pek çok ilim ve irfan insanını bağrında yetiştirmiş müstesna bir şehir olduğunu söyledi.

Uzbaş, Konya’nın her daim Türkiye’nin en önemli kültür buluşmalarına ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, “Bugün burada toplanmamıza vesile olan Kültür Yolu Festivali ve 22. Uluslararası Mistik Müzik Festivali bu tarihi ve manevi birikimin günümüze yansıyan en güzel örneklerinden biridir. 20-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Mistik Müzik Festivali, yalnızca bir müzik etkinliği değil farklı inançları farklı kültürlerin ve farklı coğrafyaların ortak bir zeminde buluştuğu bir barış ve kardeşlik şölenidir. Tüm hemşehrilerimizi ve sanatseverleri bu kültür şölenine katılmaya davet ediyor, bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Tüm hemşehrilerimizi ve şehrimizi ziyaret edecek misafirlerimizi etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum”

Konya Valisi İbrahim Akın da 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali’nin müziğin evrensel diliyle hem kültürel mirası yaşattığını hem de barış ve hoşgörü mesajlarını sanat aracılığıyla tüm dünyaya duyurduğunu belirterek, “Kültür Yolu Festivali’ne emek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, Konya Büyükşehir Belediyemize, katkı sunan tüm sanatçılarımıza, görev alan herkese ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi ve şehrimizi ziyaret edecek misafirlerimizi etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum.” dedi.

“Konya sadece bir şehir değil bir medeniyet tasavvurudur”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin bir dünya markası haline geldiğine dikkati çekti.

Konya’nın asırlardır insanlığın ortak değerlerini kucaklayan bir merkez, ilmin, irfanın ve sanatın beşiği olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, “Mevlana’nın ‘Ne olursan ol yine gel’ çağrısıyla dünyanın her köşesinden gönülleri birleştiren bu topraklarda böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın gururunu ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Konya sadece bir şehir değil bir medeniyet tasavvurudur. 20-30 Eylül 2025 tarihleri arasında 10 gün boyunca sürecek en büyük sanat ve kültür şöleni olan bu Festivalimiz Mevlana Meydanı’ndan, Selçuklu Kongre Merkezi’ne, Kültür Park Amfi Tiyatrodan, Mevlana Müzesi’ne kadar Konya’nın her köşesinde yankılanacak. 414 sanatçımızın katılımıyla gerçekleşecek olan 20 büyük konser, müzik atölyeleri sergiler ve mistik müziği tanımlayan nitelikli programlarla bu şehir adeta bir kültür vahası olacak.” diye konuştu.

“22. Uluslararası Mistik Müzik Festivali Türkiye’nin kültür ve sanat alanındaki lider konumunu bir kez daha pekiştirmekte”

Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu, farklı kültürleri ve dilleri bir arada yaşatma kudretine sahip bir devlet geleneği inşa ettiğini ifade eden Alparslan, “Bugün 22. Uluslararası Mistik Müzik Festivali Türkiye’nin kültür ve sanat alanındaki lider konumunu bir kez daha pekiştirmekte, kültürel barış ve dostluk mesajını mistik müziğin evrensel diliyle tüm dünyaya taşımaktadır. Bu festival aynı zamanda gençlerimize bir çağrıdır. Sanatın birleştirici gücüne inanan, kültürler arası diyaloğun değerini kavrayan ve sürdürülebilir bir gelecek için ortak çabanın bayraktarı olan gençlerimizin bu festivalin her noktasından ilham alarak yeni sanatsal ufuklara yelken açacağını inanıyorum. Bakanlığımız, Konya Valiliğimiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, sanatçılarımız, gönüllülerimiz, bu anlamlı buluşmayı destekleyen tüm kurumlarımız bu büyük kültür hareketinin mimarıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Açılışın ardından sergiler incelendi

Açılışın ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve beraberindeki heyet, Meydan Evlerinde Sanat, Hat ve Ebru Sergisi’ni, Depo No:4’te Ayna-Anadolu Göğünün İpek Mahyası temalı Konya Vakıf Eserleri Fotoğraf Sergisi’ni, Tantavi Kültür Sanat Merkezi’nde ise Adil-i Mutlak Sergisi’ni (Klasik İslam Sanatları) ziyaret etti.