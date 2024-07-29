244,5 milyon Euro’ya mal oldu: Çukurova Uluslararası Havalimanı 10 Ağustos’ta açılıyor

ADNAN AÇIKGÖZ / TARSUS

Mersin’in Tarsus ilçesinde, yap-işlet-devret modeliyle inşa edileceği duyurulup, temeli 28 Mayıs 2013’te dönemin Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından atılan, aradan geçen 13 yılda 8 bakan eskitip 3 temel atma töreni gerçekleştirilen Çukurova Uluslararası Havalimanı nihayet hizmete giriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanında incelemelerde bulundu. Daha sonra kameraların karşısına geçen Bakan Uraloğlu, yurt genelindeki projelerle iç hatlardaki aktif havalimanı sayısını 26’dan 57’ye yükselttiklerini söyledi. 2053 hedefleri kapsamında bu sayıyı 61’e çıkaracaklarının bilgisini veren Uraloğlu, “Hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısı 81’den 174’e çıktı. 2002 yılında 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık” dedi.

Dünyanın en büyük uçakları inebilecek

Bölge insanının merakla beklediği Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgeler veren Bakan Uraloğlu, “CAT-II standardında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğiyle ana pistimizi inşa ettik. Pistimiz bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacak. Altyapı projesi kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliğiyle acil durumlar için de uygun olan emergency pisti, 2 adet yüksek sürat taksi yolu, terminal, kargo ve özel uçaklar bölgesi apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamladık. 3 etap olacak şekilde planlanan üstyapı tesislerimizin yapım çalışmalarını da artık bitirdik. Açılışına kalan son 12 günde de son dokunuşları gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Ekonomik kalkınmada önemli rol oynayacak

Projede 1’inci ve 2’nci etapların toplam kapalı alanının 179 bin 180 metrekare, 3’üncü etabın ise 35 bin metrekare olmak üzere toplam kapalı alanın 214 bin 180 metrekare olduğunu kaydeden Uraloğlu, “244,5 milyon Euro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin Euro kira bedeli elde edeceğiz. Yoğunluklu olarak temizlik ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Havalimanımızın karayolu bağlantısını sağlayan yol çalışmalarını da bitirdik. Yolumuzu 15,9 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık. Bu projemiz kapsamında toplam 258 metre uzunluğunda 6 adet tek köprü, 90 metre uzunluğunda 2 adet çift köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik. Havalimanımızın açılışını 10 Ağustos’ta sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

İhracat pazarlarında avantaj sağlayacak

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacağının altını çizen Uraloğlu, projenin sağlayacağı faydaları şöyle sıraladı: “Havalimanımız, bölgedeki işletmelerin havayoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayacak uluslararası arenada rekabet gücünü arttıracak. Havayoluyla taşımacılık, özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatını sağlayarak tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine yardımcı olacak. Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova bölgemizin artık ürettiği tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacak. Bu da üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi anlamına da gelmektedir. Ayrıca hizmete açıldığında bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına katkısı olacaktır.”