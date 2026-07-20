25 ülkeden 3 bin sporcu 9. Uludağ Premium Ultra Trail’de zirveye koştu

EKONOMİ (BURSA) - Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail, doğa sporlarına ev sahipliği yaparken müzik ve konser etkinlikleriyle de katılımcılara çok boyutlu bir festival deneyimi sundu. Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen Uludağ Premium Ultra Trail’de dereceye giren sporculara ödülleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ve yetkililer tarafından verildi. Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, 2019 yılından bu yana organizasyonun isim sponsorluğunu üstlenen Uludağ Premium’un ana sponsorluğunda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla hayata geçirilen organizasyonda, birbirinden değerli sporcular bir araya geldi. “Uludağ'da Koşmayı Hayal Et!” sloganıyla gelenekselleşen yarış, 2.543 metrelik Uludağ’ın büyüleyici doğal ortamında koşuldu.

Yarış; 6K, 16K, 30K, 42K ve 70K olmak üzere her seviyeye uygun beş farklı parkurun yanı sıra genç sporcular için düzenlenen Çocuk Koşusu kategorisinde koşuldu. Sporcular; UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cumalıkızık Köyü'nün taş evlerinden Saitabat Şelalesi'ne, Kürekli ve Softaboğan Şelaleleri'nden Zeyniler Köyü'nün tarihi atmosferine, Keşiş Tepe'den Buzul Gölleri'ne ve Uludağ Zirvesi'ne kadar uzanan birçok noktadan geçti. Bu yıl yenilenen 70K parkurunda sporcular ilk kez Uludağ Zirvesi'nden geçerken, 42K parkuruna katılanlar ise küçük zirve bölgesini deneyimledi.

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl şu değerlendirmeyi yaptı: “Uludağ, sadece bir dağ değil; doğa, tarih ve sporun kesiştiği eşsiz bir yaşam alanı. Her adımda değişen coğrafyasıyla sporculara hem fiziksel hem de ruhsal bir meydan okuma sunuyor. Başlangıç törenine Bursa'nın birçok ileri gelenleri katıldı. Açılışa bile inanılmaz bir ilgi oldu. 3 bine yakın kişinin koştuğu inanılmaz bir organizasyon yaşadık. Uludağ'da bu tür organizasyonların olmasını çok önemsiyoruz. Hatta bundan sonraki sloganımız da her yaz ayında bir tane özel organizasyon olsun, biz de bu özel organizasyonlara Uludağlı bir şirket olarak destek olalım. Her ay burada bisiklet, dağ bisikleti vb. organizasyonlar olsa müthiş olur. Uludağ kışın belki bu kadar kalabalık olmuyor, onun için doğru yoldayız, onun için herkesi Uludağ'a bekliyoruz. Uludağ Premium Ultra Trail, bu benzersiz atmosferi dünyayla paylaşma hayalimizin bir parçası. Biz bu dağı sadece sevmedik; ona sürdürülebilirlik anlayışıyla hak ettiği saygıyı göstermeyi görev bildik. Her yıl daha fazla katılımcıyı bu deneyime ortak etmek, Uludağ’ın evrensel değerini yükseltmek için bizi motive ediyor.”