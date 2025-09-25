3. Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumu Bursa’da yapıldı

EKONOMİ (BURSA) - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğiyle organize edilen 3. Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumu gerçekleştirildi. Foruma Bursa Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Arnavutluk Cumhuriyeti Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Arnavutluk Ankara Konsolosu Nertila Doka, Hırvatistan Elçisi Mario Zadro, Slovenya Elçisi Mojca Hrovatic, Bulgaristan Ticari Ataşesi Lyubomir Lyubenov, Bosna Hersek – Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek, Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, Kosova – Bursa Fahri Konsolosu Fahrettin Gülener, Litvanya Fahri Başkonsolosu Berat Tunakan, Dominik Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Ömer Aydoğdu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, Balkan ülkelerinin, Avrupa ile Asya arasında stratejik bir kavşak, enerji ve ticaret yollarının kesişim noktası ve farklı kültürlerin buluştuğu zengin bir mozaiği temsil ettiğini ifade etti. İskenderoğlu, “Bu nedenle ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra diplomatik, kültürel ve akademik iş birliklerinin de güçlendirilmesi, bölgesel barış, refah ve istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Dünyanın değişen dengeleri ve küresel ekonomideki hızlı dönüşüm, bizlere uluslararası ilişkilerin çok yönlü ve dayanıklı olması gerektiğini her zamankinden daha fazla hatırlatıyor” dedi. Sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca ekonomik değil, siyasi ve sosyal alanlarda da güçlü uluslararası diyaloglarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan İskenderoğlu, şunları söyledi: “Bugün burada yapılacak görüşmeler ve kurulacak temaslar, yalnızca ticaret hacmimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda karşılıklı güven, diplomatik diyalog ve kültürel yakınlaşmanın da sağlam bir zemin bulmasına katkı sağlayacaktır. Ekonomik iş birliklerimiz, ortak projelerimiz ve teknoloji, eğitim, enerji gibi alanlardaki stratejik ortaklıklarımız, bölgedeki genç nesiller için de umut dolu bir gelecek inşa etmemizin anahtarıdır. Unutmayalım ki, Balkanlar’ın ve çevre coğrafyanın güçlü ve istikrarlı bir geleceğe ulaşması, hepimizin ortak sorumluluğu ve ortak menfaatidir.”

“Ticari hacmimizi 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise konuşmasında Balkan coğrafyasının Bursa ve Türkiye için çok şey ifade ettiğini belirtti. İbrahim Burkay, “Bursamızın tarihini, bugünün ve geleceğini anlamak için Balkanlar’a bakmamız yeterli. Bu şehir gücünü Balkanlar’dan aldı. Balkanlar’dan gelen güç ile sanayimiz, ekonomimiz bu kadar gelişti. Balkanlar, bizim kalbimizdedir. Ortak değerlerimiz, kültürel zenginliklerimizle aramızda sınırlar değil köprüler kurulmuştur. Dünya genelinde içinde bulunulan ekonomik durağanlık küresel ticaretle aramızda kalın bir duvar örmektedir. Yakın ve komşu ülkeler arasında kurulan pazarlar artık yeni bir trend durumunda. Bugün gelişmiş ekonomilerin tamamı gayri safi milli hasılalarının yüzde 50’sini komşu ülkelerinden sağlıyor. Biz birlikte büyüyenlerin ayrı büyüyenlerden her zaman çok daha güçlü olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bizler ortak değerlerden, ortak hatıralardan beslenerek bugünlere geldik. Bugün Balkan ülkeleri ile aramızdaki ticaret 23 milyar dolara yükseldi ancak yeterli mi? Tabi ki değil bu rakamı 50 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Balkan coğrafyası bizim ana coğrafyamız gibi bu yüzden bugün düzenlenen forumu önemsiyorum” şeklinde konuştu.



Açılış konuşmalarından sonra yapılan ülke sunumlarında Balkan Ülkeleri’nin ekonomik durumları ve işbirliği fırsatları katılımcılara aktarıldı. Forumda son olarak düzenlenen ve moderatörlüğünü BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burak Bozkaya’nın yaptığı panelde, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzatej, Bulgaristan Ticari Ataşesi Lyubomir Lyubenov, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Hırvatistan Elçi Müsteşarı Mario Zadro, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Slovenya Elçi Müsteşarı Mojca Hrovatic, Bulgaristan Bursa Konsolosu Momchil Colakovic, katılımcıların sorularını yanıtladı.