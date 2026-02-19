3 bin 300 tonluk insani yardım malzemesi Gazze’ye uğurlandı

Törende konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ramazan ayının ilk gününde şimdiye kadarki en büyük yardım gemisini göndermenin manevi önemine dikkat çekti. Taşınan yükün yalnızca gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinden ibaret olmadığını belirten Yılmaz, bu sevkiyatın aynı zamanda dayanışma, merhamet ve duaları da temsil ettiğini vurguladı. Yardımların bölgeye ulaşmasının ardından boşaltma sürecinin başlayacağını ifade eden Yılmaz, girişlerin zaman zaman yavaş ilerlediğini ancak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kızılay’ın 7 Ekim’den bu yana sahada aktif olduğunu hatırlatan Yılmaz, Gazze içinde faaliyet gösteren aşevleri aracılığıyla sıcak yemek dağıtımının devam ettiğini belirtti. Kuzey ve orta bölgede hizmet veren iki aşevinde günlük yemek kapasitesinin Ramazan’la birlikte 30 binden 60 bine çıkarıldığını kaydeden Yılmaz, ay sonuna kadar toplam 1 milyon 800 bin kişiye iftar ve sahur için sıcak yemek ulaştırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bunun yanı sıra hastanelere destek sağlandığını ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla Gazze içinden temin edilecek 60 bin gıda kolisinin dağıtılacağını belirten Yılmaz, tüm bu faaliyetlerin bağışçıların katkılarıyla yürütüldüğünü dile getirdi. Ramazan kampanyası kapsamında hem uluslararası hem de yurt içi yardım programlarının sürdüğünü, toplamda milyonlarca kişiye ulaşılmasının planlandığını söyledi.

Törende konuşan Atilla Toros ise Türk milletinin tarih boyunca mazlumların yanında yer aldığını vurguladı. Gazze’de yaşanan insani dramın derin bir üzüntü kaynağı olduğunu belirten Toros, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun şekilde yardım eli uzatmanın anlamlı olduğunu ifade etti. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı liderliğinde ve kurumlarının iş birliğiyle Filistin halkına destek vermeyi sürdürdüğünü dile getiren Toros, çalışmaların AFAD koordinasyonunda yürütüldüğünü hatırlattı.

Konuşmaların ardından yardım gemisi dualar eşliğinde Gazze’ye doğru yola çıktı. Yetkililer, sevkiyatın bölgedeki ihtiyaç sahiplerine umut olması temennisinde bulundu.