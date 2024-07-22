3 bin işyeri, özel statülü ticaret bölgesi olmak istiyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - NİLTİMDER Başkanı Olgun Karabiber, otomotivden makine sektörüne, yazılımdan elektrik elektronik ve inşaat sektörlerine kadar 23 farklı sektörde 3 bin iş yerinin bulunduğu, 30 bin kişinin istihdam edildiği Nilüfer Ticaret Merkezi’nin artık kabuğuna sığmadığını vurguladı. “Bölgemizde üretim ve ticaret yapan firmalarımız Bursa ve Türkiye’nin her yerine faaliyetleri ile yılda ortalama 100 milyar liranın üzerinde bir ekonomik hacim oluşturuyor” diyen Karabiber, “Hedefimiz Ticaret Bakanlığı’na bağlı organize bir ticaret merkezi kurmak. Halihazırda bölgemiz Üçevler ve Alaattinbey mahallelerinden oluşuyor. Ticaret merkezi statüsüne kavuşulduğunda daha planlı hizmet alımı sağlanacak. Amacımız ya bu bölgede ya da yeni bir bölgede sadece ticaret yapanların bulunacağı bir özel statülü ticaret bölgesi içinde yer almak” dedi.

NİLTİMDER’i kurarak bu konuda ilk adımı attıklarını ifade eden Olgun Karabiber, “Önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde bölgenin bu yönde yeniden tanımlanması için çalışmalar yürüteceğiz. Kentte devam eden KOBİ OSB çalışmaları içinde de dernek temsilcilerimiz yer alıyor. Böylece ticaret merkezindeki firmaların ihtiyaçlarına yönelik alanlar kurulması için görüş bildiriyoruz. Bölge firmaları 500 metrekare ile 3 bin metrekare arasında faaliyet gösteriyor. Daha büyük alanlara ihtiyaç duyulmayacak. Bu kadar önemli bir iş hacminin olduğu yerin çok daha düzenli bir alanda faaliyet göstermesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Bölgenin sorunları gideriliyor

Bölgedeki firmaların endüstriyel tesislere birçok alanda tedarik hizmeti sağladığına işaret eden Olgun Karabiber, “Bölgede ağırlıklı olarak elektrik-elektronik, makine, metal, otomasyon, otomotiv yan sanayi, yedek parça, hırdavat, inşaat, kimya, kauçuk ve bilişim sektörlerinde firmalar bulunuyor. Nilüfer Ticaret Bölgesi dendiğinde Bursa’nın bilinmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı. Dernek yapılanmasının ardından altyapı başta olmak üzere birçok sorunun üzerine gittiklerini anlatan Karabiber, şu bilgileri verdi: “Bölgemizdeki güvenlik sorunu için gerekli kurumlar ile görüştük. Gece aydınlatma sistemi için ilgili kuruma projemizle başvurduk, 30 farklı noktadaki su basma ihtimali olan alan için BUSKİ ile işbirliği yaptık. Ulaşım konusunda da Büyükşehir Belediyemiz ile görüşerek bir otobüs hattının devreye girmesini sağladık. Bölgede polis noktası, itfaiye, sağlık merkezi olmak üzere bir kompleks projemizi Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’a sunduk. Bir afet koordinasyon merkezi kurulması için de çalışmalar yürütülüyor.” Başkan Karabiber, NİLTİM’in ulusal ve uluslararası fuarlarda da tanıtılması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Özel statülü bölge ticareti geliştiriyor

Organize Ticaret Bölgeleri mevzuatta Ticaret Bakanlığı’na, icrada ise yerel yönetim ve illerde Ticaret ve Sanayi Odaları öncülüğünde kurulabiliyor. Bursa’da da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) projeleri arasında kamu ve yerel yönetimlerin desteğiyle belirlenecek arazilerde Organize Konut ve Ticaret Bölgeleri oluşturulması hedefleniyor. Konuyla ilgili bilgi veren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, şehir içine sıkışmış durumda olan KOBİ’lerin depolama, altyapı, sosyal donatı alanı, yeşil mutabakata uyumlu üretim sahaları gibi olanakların bulunduğu özel bölgelerde üretim yapmasının önemine işaret ederek, bu yönde çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Şenocak, Organize Ticaret Bölgesi örneğinin başta Tekirdağ olmak üzere bazı illerde bulunduğunu belirterek, Bursa’nın gelecek vizyonuna katkı sağlayacak ticaret bölgelerinin yapımında dünyada ve Türkiye’de hayata geçirilmiş başarılı örnekleri model alacaklarını söyledi.