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  3. 3. Darıca Kısa Film Yarışması'nın sponsoru, Büyük Anadolu Hastanesi oldu
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3. Darıca Kısa Film Yarışması'nın sponsoru, Büyük Anadolu Hastanesi oldu

Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 3. Darıca Kısa Film Yarışması’nın sponsoru Darıca Büyük Anadolu Hastanesi (BAH) oldu. Teması "Şehir Komşuluğu" olarak belirlenen yarışmanın sponsorluk imzaları Büyük Anadolu Hastanesi’nde atıldı.

Haber Merkezi
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3. Darıca Kısa Film Yarışması'nın sponsoru, Büyük Anadolu Hastanesi oldu
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SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Darıca Belediyesi ve Darıca Kaymakamlığı iş birliğiyle hazırlanan Geleneksel Darıca Kısa Film Yarışması 3. kez sinemaseverlerle buluşacak.

Yarışmanın bu yıl ki teması "Şehir Komşuluğu" olarak belirledi. Yarışmanın lansmanı; Büyük Anadolu Sağlık Grubu’nun Darıca’daki yeni hastanesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Büyük Anadolu Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği programda, Darıca Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ersin Şahin ve Darıca Kaymakamlığı Proje Bürosu Koordinatörü Birsen Sarıtoprak da basın mensuplarına projenin Darıca‘nın tanınmasındaki önemini aktardılar.

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