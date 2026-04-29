3. Sektör ve Öğrenci Kariyer Buluşması gençleri iş dünyasıyla buluşturdu

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Körfez Ticaret Odası ile Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sektör ve Öğrenci Kariyer Buluşması, öğrencileri iş dünyasının temsilcileriyle bir araya getirdi. “Körfez Mesleklerinde Yıldızlarını Yetiştiriyor” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Meslek Lisesi Gelecek Garantisi Projesi kapsamında eğitim alan öğrenciler sektör temsilcileriyle buluşarak kariyer planlamaları adına önemli bir deneyim yaşadı.

“Gençlerimizin üye işletmelerimizde görev alması, kurduğumuz güçlü iş birliğinin göstergesidir”



Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, mesleki eğitimin yalnızca öğrenciler için değil, sanayinin geleceği için de stratejik önem taşıdığını belirterek, “Körfez Ticaret Odası olarak yürüttüğümüz çalışmalarla her yıl ortalama 90 öğrencimizi mezun ediyor, bunların yaklaşık 70’ini istihdama kazandırıyoruz. Bu gençlerimizin 60’ının üye işletmelerimizde görev alması, kurduğumuz güçlü iş birliğinin en somut göstergesidir” dedi.

Öğrencilerin önemli bir bölümünün mezuniyet sonrası doğrudan iş hayatına atıldığını ifade eden Öztürk, “Öğrencilerimizin yaklaşık 15’i üniversite öğrenimine devam ederken, 5’i farklı alanlarda kariyer yolculuğunu sürdürüyor. Bu tablo, mesleki eğitimin gençlerimize çok yönlü bir gelecek sunduğunu açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

Mesleki eğitimin niteliğini artırmak için yalnızca öğrencileri değil öğretmenleri de desteklediklerini vurgulayan Öztürk, “Bizler sadece öğrencilerimizi değil, onları yetiştiren öğretmenlerimizin gelişimini de önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için çeşitli eğitimlerle destek sağlıyor, eğitim programlarının iş dünyasının ihtiyaçlarına göre güncellenmesi için çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.



“Mesleki yeterlilik süreçlerini teşvik ediyoruz”



İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının meslek liselerinde yetiştiğine dikkat çeken Öztürk, “İşletmelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Meslek liseleri, üniversiteler ve firmalar arasında istihdam odaklı projeler geliştiriyor, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek çalışmalar ve çalıştaylar düzenliyoruz. Aynı zamanda mesleki yeterlilik süreçlerini de teşvik ediyoruz” dedi.

Öğrencilere seslenen Öztürk, meslek liselerinin gençleri doğrudan hayata hazırlayan en önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu belirterek, “Sevgili gençler, meslek liseleri sizleri doğrudan hayata ve mesleğe hazırlayan en önemli eğitim kurumlarıdır. Burada edineceğiniz bilgi ve beceriler gelecekteki başarılarınızın temelini oluşturacaktır. Kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin, karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirin” şeklinde konuştu.



“İlçemizde yaklaşık yüzde 40 oranında meslek liseli öğrencimiz var”



Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, ilçede yaklaşık 10 bin öğrenciden 4 bine yakınının meslek liselerinde eğitim gördüğünü belirterek, “10 bine yakın öğrencimizin yaklaşık 4 bine yakını meslek liselerimizde eğitim hayatına devam ediyor. Bu da ilçemizde yaklaşık yüzde 40 oranında meslek liseli öğrencimiz olduğu anlamına geliyor” dedi.

Dünyanın hızla değiştiğini ve üretim odaklı bir yapıya dönüştüğünü vurgulayan Kurt, “Dünya değişiyor, büyüyor ve artık üretimde, inovasyonda, sanayide ve teknolojide çok hızlı gelişen bir çağın içerisindeyiz. Türkiye de bu gelişimin en önemli merkezlerinden biri. Türkiye’yi yeni yüzyılda çağın ötesine taşıyacak, dünyanın en güçlü devletlerinden biri yapacak nesil işte burada yetişiyor” diye konuştu.

“Nitelikli meslek sahibi insanlara daha fazla ihtiyaç var”



Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, meslek sahibi olmanın günümüzde her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirterek, dünyanın artık nitelikli meslek sahibi insanlara daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi. Gençlerin yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde mesleğini en iyi yapan bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini ifade eden Kalkar, tüm çalışmaların gençleri donanımlı ve güçlü bir geleceğe hazırlamak için yürütüldüğünü vurguladı.