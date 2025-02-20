3. Tarım Yatırım Etki Zirvesi'nde vurgu: "Büyümenin çözümü tarım"

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir, tarım ve teknoloji dünyasını bir araya getiren 3. Tarım Yatırım Etki Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. İzmir İzQ İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen zirveye, tarım sektörünün üreticileri, yatırımcıları, girişimcileri ve uzmanları katıldı. Tarımda yatırım fırsatları, yenilikçi teknolojiler ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımları konusunda bilgi alışverişi yapılan etkinlikte konuşan Zirve Komitesi Başkanı Pınar Nacak, “Cari açık, işsizlik ve büyüme sorunlarının çözümü tarım ve turizm. Türkiye’nin yaklaşık 1 milyar tüketici potansiyeli var. Bu anlamda tarıma yatırım yapmaktan korkmayın” dedi.

Tarım ve tarıma dayalı sanayinin, Türkiye için en önemli ekonomik faaliyetlerin başında geldiğini vurgulayan Nacak, "Bu faaliyetlerin verimliliğini artırmak için çabalıyoruz. Bunun yanı sıra sağlıklı bir toplum ve sürdürülebilir üretim için Çiftçilerimizin kritik rolü ve katkısı çok önemli ve değerli. Tarımın ve üreticilerin savunucusuyuz. ‘Çiftçinin sosyoekonomik gelişimini sağlamak için neler yapabiliriz?’ diye yola çıkmalıyız. Teknoloji çok önemli, en çok da küçük çiftçi için önemli” diye konuştu.

Türkiye’nin 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla geçtiğimiz yıl Avrupa’da birinci olduğunu ve dünyada ilk 10 ülke arasına girdiğini dile getiren Nacak, “Tarımın, Türkiye için önemini yadsıyamayız. Yatırımların sosyal etkisinin ve getirisinin en yüksek olduğu sektör tarım sektörü. Tarım, ithal girdi bağımlısı olmadan ayakta duran nadir sektörlerden biri. Gıda talebi önümüzdeki 25 yıl içerisinde yüzde 60 oranında artacak Türkiye’nin iç pazar ve serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkelerle beraber yaklaşık 1 milyar tüketici potansiyeli var. Türkiye’nin elinde böyle bir potansiyel pazar var” ifadelerini kullandı.

Nacak, ürünün değerinde pazarlanması konusunda yöntem geliştirilmesi gerektiğini belirterek, etkin biçimde uygulama ve yaygınlaştırma konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Gıda kayıpları çok fazla”

Çevresel gelişmeleri hatırlatan Nacak, dünyanın yüzde 2 oranında ısınmasıyla tarımsal üretimin yüzde 11 oranında düşeceğini belirterek, “2024 yılında karbon emisyonu rekor kırarak 37.4 milyon ton oldu. Dünya nüfusunun yüzde 28’i gıda güvensizliği ile karşı karşıya kaldı. Gıda kayıpları çok fazla. Üretimin topraklarımızın 3’te birini çöp üretmek için kullanıyoruz. Atıkların sera gazı emisyonu yüzde 8 ile yüzde 10 arasında” dedi.